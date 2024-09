Droits TV ‍: L'IPTV prend cher, DAZN jubile ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dès sa réélection à la présidence de la LFP, Vincent Labrune a fait savoir que la lutte contre le piratage était l’une de ses priorités. Il sera ravi de constater que les efforts collectifs commencent à payer sur ce terrain.

Lors des premiers matchs de Ligue 1 diffusés sur DAZN, certains liens illégaux ont rassemblé plus de 200.000 personnes sur les réseaux sociaux. Le piratage des chaines payantes est un fléau contre lequel Vincent Labrune souhaite lutter en collaboration avec les autorités françaises et il en va de l’avenir du football français selon lui. « Dès demain, on va s'attaquer au piratage sans peur sur tous les terrains : médiatique, politique, juridique. Le piratage c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal que des médias expliquent comment un IPTV marche. C’est notre priorité absolue » expliquait le président de la LFP le jour de sa réélection à la tête de l’instance.

🔐 L'#Arcom a fait bloquer ce week-end une liste de 160 services I*P*T*V diffusant les matchs de Ligue 1 chez les principaux fournisseurs d’accès à Internet.

🔗 https://t.co/3SWSE473r9 pic.twitter.com/EsSvlcvoRO — 📌 Anaël (@anael_tw) September 18, 2024

Les efforts collectifs semblent doucement porter leurs fruits puisque le média L'informé révèle que L’Arcom (l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a fait bloquer lors du dernier week-end une liste de 160 services d’IPTV qui diffusaient illégalement les matchs de Ligue 1. Le média ajoute que depuis que la procédure existe, l’ARCOM a bloqué 5.500 sites, dont 800 IPTV et 268 qui concernaient spécifiquement la Ligue 1. Une nouvelle qui va donner le sourire aux dirigeants de DAZN, lesquels misent sur ce mois de septembre pour faire gonfler leur nombre d’abonnés, avec une offre flash pour profiter d’un tarif à 19 euros par mois jusqu’à la fin de la saison.

La lutte contre le piratage s'intensifie

Chez les fans de foot en revanche, cette nouvelle sera accueillie de manière plus partagée, car DAZN est encore loin de faire l’unanimité, y compris avec sa dernière promotion. Des affiches très attendues comme OL-OM ce week-end ou OM-PSG le 27 octobre prochain doivent permettre à la plateforme anglaise de faire le plein d’abonnés. Pour rappel, DAZN s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre les 1,5 millions d’abonnés d’ici la fin de la saison. Un seuil qui ne sera réalisable que si la lutte contre l’IPTV est menée efficacement, et les dirigeants de la plateforme détentrice des droits de la Ligue 1 en ont bien conscience.