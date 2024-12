TV ‍: DAZN lâche 2 milliards d’euros

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

DAZN ne connait pas la crise à l’échelle mondiale. Malgré une situation complexe en France avec la Ligue 1, la plateforme continue à investir comme le prouve son dernier achat à 2 milliards d’euros.

Solidement implanté en Espagne et en Italie depuis plusieurs années, DAZN s’est lancé en France l’été dernier en achetant huit matchs de Ligue 1 par week-end pour 400 millions d’euros par an. La plateforme anglaise nourrit de grandes ambitions dans l’Hexagone et espère flirter avec les 1,5 millions d’abonnés d’ici décembre 2025. Un objectif qui est pour l’instant utopique pour DAZN, qui aurait à peine dépassé la barre des 500.000 abonnés selon les dernières informations livrées il y a quelques semaines par L’Equipe.

En Australie, DAZN rachète la télé payante Foxtel (propriété de l’empire Murdoch) pour 2,1 milliards de dollars américains… L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2025 et est soumise à l'approbation des autorités de régulation.https://t.co/lJwnRLYXaI — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) December 23, 2024

A l’échelle mondiale, la société détenue par le milliardaire Len Blavatnik ne connait toutefois pas la crise comme le prouve son dernier achat. En Australie, DAZN vient de racheter la télé payante Foxtel, jusqu’à présent propriété de l’empire Murdoch. Un achat colossal qui n’a rien à voir avec les investissements consentis pour obtenir les droits de la Ligue 1 puisque la plateforme britannique a lâché la somme de 2 milliards d’euros. Une opération qui sera définitivement finalisée au cours du second semestre de l’année 2025 et qui sera par la suite soumise à l’approbation des autorités de régulation en Australie.

Len Blavatnik prouve sa puissance financière

Si cet investissement n’a pas grand chose à voir avec la Ligue 1 à première vue, ce gros chèque lâché par DAZN est plutôt rassurant pour les clubs français. Le patron britannique Len Blavatnik prouve une fois de plus sa puissance et sa capacité à pouvoir assumer de grosses dépenses financières, plutôt une bonne nouvelle quand on sait que DAZN a peu de chances d’être rentable avec seulement 500.000 abonnés en France. Même si à terme, l’objectif pour les clubs de Ligue 1 est évidemment de faire du diffuseur du championnat français une plateforme rentable afin que les droits TV puissent grossir au fil des années, ce qui n’est pas vraiment la tendance ces dernières années.