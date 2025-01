TV ‍: DAZN frappe fort avec une offre à 10 euros

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN, le diffuseur principal de la Ligue 1, a décidé de changer radicalement de politique avec une tarification qui doit donner envie aux gens de suivre le championnat de France.

Critiqué pour avoir mis le tarif de la Ligue 1 à des hauteurs jamais vues avec 30 euros par mois pour suivre le championnat, DAZN s’était pris de très fortes critiques en retour. Les débuts avaient été catastrophiques au niveau des abonnements, et la plateforme britannique a pendant la première partie de saison affiché des chiffres historiquement bas à ce niveau. La leçon a été retenue et le diffuseur de 8 des 9 matchs de l’élite a décidé de complètement changer de stratégie avec plusieurs mesures destinées à enrayer la spirale négative, et les pertes colossales qui s’annoncent sur la première année.

Les jeunes ciblés par DAZN

Ainsi, comme le révèle Le Parisien, l’offre d’adhésion classique va passer à 20 euros par mois pour tout le monde, jusqu’à la fin de la saison et ce sera encore de mise cet été en vue de la saison suivante. L’offre permettant de suivre la fin de la saison pour 69 euros, sera valable jusqu’au 3 février, afin de faire un prix de gros pour ceux qui veulent prendre le train en marche. En fonction du moment où l’abonnement de dernière minute a été souscrit, cela peut donc faire un tarif descendu à 15 euros par mois.

Enfin, pour séduire le public plus jeune, une offre va être proposée aux moins de 26 ans. Pour 10 euros par mois sans engagement, ils pourront s’abonner à DAZN et suivre la Ligue 1. Une promotion qui débutera au mois de février, et qui sera elle aussi appliquée la saison prochaine. « Les quatre mois qui viennent de s’écou- ler nous ont permis d’écouter le marché. On a entendu les fans et on revient avec des améliorations significatives », a ainsi reconnu Brice Dauphin, patron de la chaine en France, dans les colonnes du quotidien francilien. Avec un nouveau magazine, un podcast, une couverture plus longue et le retour du multiplex, la plateforme sportive réagit, certes tardivement, mais propose enfin du contenu et un prix cohérent. De quoi séduire les Français, dont certains avaient fait l’impasse sur la Ligue 1 cette saison, ou bien s’étaient tournés vers des contenus illégaux.