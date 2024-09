TV ‍: Cyril Linette promet de baisser le prix de DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Principal opposant de Vincent Labrune pour le poste de président de la LFP, Cyril Linette a fait une annonce forte sur les droits TV en France et notamment sur le tarif de DAZN dans une interview accordée à L’Equipe.

Le 10 septembre prochain, les membres du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel devront choisir entre Vincent Labrune et Cyril Linette, tous les deux candidats à la présidence. Après avoir séduit les clubs, l’ancien patron des sports de Canal + a dû batailler pour obtenir son parrainage auprès de l’UAF mais a obtenu gain de cause, avec l’aide de la Ministre des Sports. Sa mission est désormais de convaincre le futur conseil d’administration de la LFP de voter pour lui. Son expérience des médias est un solide argument, lui qui a notamment été le patron des sports de Canal +.

BeIn, DAZN, CVC, les chantiers de Linette

Dans une interview accordée à L’Equipe, Cyril Linette a justement évoqué la situation dans laquelle se trouve le championnat de France vis-à-vis de ses diffuseurs, BeIn Sports et DAZN. Le prix de la plateforme anglaise, à savoir 30 euros par mois avec engagement ou 40 euros par mois sans engagement, est notamment la cible de multiples critiques depuis plusieurs semaines. Cyril Linette est d’accord pour dire que ce prix est bien trop haut et il s’est engagé dans les colonnes du quotidien national à revenir sur ce point avec DAZN s’il est élu président de la LFP. L’ancien dirigeant du PMU en a également profité pour évoquer le conflit entre BeIn Sorts et les clubs de Ligue 2.

A la LFP, Vincent Labrune est le garant de la démocratie https://t.co/9wsrO8N9J6 — Foot01.com (@Foot01_com) September 3, 2024

« Mes priorités ? Positionner au mieux DAZN et beIN Sports, car ils ne sont pas responsables de cette situation. Les droits de la L2 ont été vendus avant ceux de la L1, donc quand beIN a récupéré le match de L1 du samedi après-midi, elle s'est dit : "Je ne peux pas mettre tous mes droits le même jour, donc j'avance la L2 au vendredi, ça me permet de mieux exposer mes deux produits." J'aurais fait la même chose. Quant à DAZN, le prix public (39,99 euros par mois sans engagement, 29,99 euros par mois avec un engagement d'un an) n'est pas adapté, il faut vite trouver une solution » indique Cyril Linette dans L'Equipe avant de conclure.

« Dernier point : la relation avec CVC à reconstruire. Aujourd'hui, elle est très mauvaise. CVC a été très mécontent du résultat de l'appel d'offres mais aussi du process, de ne pas avoir été informé. Il faut recréer une relation saine avec CVC, que je connais très bien de mon époque au PMU. Ce sont des financiers. Quand un fonds prend des parts dans une société et que les résultats sont moins bons que prévu, c'est au détriment de la société, pas du fonds » a fait savoir Cyril Linette, qui estime que les chantiers sont nombreux à la tête de la LFP et qui promet un travail sans relâche s’il est élu pour succéder à Vincent Labrune. Le sort de la Ligue de Football Professionnel sera connu le 10 septembre prochain après une élection plus attendue que jamais.