TV : Canal + ou Amazon, Smaïl Bouabdellah a tranché

Dans : Ligue 1.

Il y a un an, Smaïl Bouabdellah faisait le choix de quitter BeInSports afin de rejoindre l’aventure de Téléfoot, la chaine du groupe Mediapro.

La suite a été cauchemardesque pour le journaliste ainsi que pour tous ses collègues de Téléfoot, dont l’antenne a cessé d’émettre en plein cours de saison. Dans l’incapacité de payer ses traites à la LFP, Mediapro a été contraint de rendre ses droits. Ce sont des dizaines de journalistes qui ont été laissés sur le carreau et qui cherchent à rebondir à l’aube de cette nouvelle saison de Ligue 1. Smaïl Bouabdellah fait assurément partie des plus courtisés. A la présentation de magazines ou de multiplex sur BeInSports, il s’est mué en commentateur de match sur Téléfoot, ce qui fait de lui un élément polyvalent en plus d’être apprécié des amateurs de foot.

L’ancienne tête d’affiche de BeInSports a l’embarras du choix puisqu’il dispose de deux offres fermes de Canal + et d’Amazon, les deux diffuseurs de la Ligue 1 sur la période 2021-2024. A en croire les informations obtenues par Bruno Ahoyo, Smaïl Bouabdellah a tranché. Et il va tenter un nouveau pari puisque c’est Amazon qui a obtenu ses faveurs. « Il reste quelques détails à régler mais Smaïl Bouabdellah a donné son accord de principe : il va bien s'engager avec Amazon. Les négociations entre les deux parties se sont intensifiées ces dernières heures » explique l’insider, pour qui Smaïl Bouabdellah a fait le choix d’Amazon, qui diffusera 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Vraisemblablement, le géant du e-commerce américain souhaite enrôler Smaïl Bouabdellah pour lui confier davantage un rôle de commentateur de match plutôt que de présentateur. C’est donc un rôle similaire à celui qu’il occupait sur Téléfoot que Smaïl Bouabdellah va épouser sur Amazon. En attendant de voir si d’autres journalistes laissés sur le carreau après l’échec de Mediapro rebondiront sur le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1…