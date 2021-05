TV : Smaïl Bouabdellah tête de série n°1 pour Canal+

Dans : Info.

Canal+ pourrait s'offrir un renfort de choix pour la saison prochaine en allant chercher Smaïl Bouabdellah, qui était sur Téléfoot et bossera pour la chaîne L'Equipe pendant l'Euro 2021.

Le monde des médias a vécu un énorme traumatisme avec la fin brutale de Téléfoot en février dernier, Mediapro n’ayant pas payé ses échéances des droits TV à la Ligue de Football Professionnel. Ce fiasco a laissé sur le carreau de nombreux journalistes et techniciens, alors que certains consultants ont déjà retrouvé des postes, à l’image de Benoît Cheyrou et Christophe Jallet qui se sont recasés sur Canal+, pour les journalistes c’est clairement plus compliqué. Si Thibault Le Rol fera une pige sur Amazon Prime Vidéo, à l’occasion de Roland-Garros, ou bien si Julien Brun commentera lors de l’Euro pour TF1, nombreux sont ceux à chercher un poste à l’image de Marina Lorenzo ou Eric Huet. Parmi les journalistes passés par Téléfoot et qui pourraient rapidement rebondir, il y a Smaïl Bouabdellah.

Ce dernier animera dans un premier temps une émission quotidienne sur la chaîne L’Equipe pendant l’Euro. Mais ensuite Smaïl Bouabdellah pourrait rejoindre Canal+. C’est du moins ce qu’affirme Sacha Nokovitch, journaliste spécialiste des médias pour le quotidien sportif. « La cible prioritaire de Canal+ serait Smaïl Bouabdellah, notamment pour occuper un poste de commentateur. Des noms notés sur des feuilles par des responsables de rédaction mais sans encore de réelles propositions. En effet, de Canal+ à beIN Sports en passant par RMC Sport, les recrutements sont pour l'instant à l'arrêt face au manque de visibilité de ces chaînes sur les droits dont elles disposeront réellement à la rentrée », précise le journaliste de L’Equipe au sujet de celui qui avait quitté BeInsports après 8 ans passés au sein de la chaine sportive qatarie afin de rejoindre Téléfoot où il n’aura passé que huit mois et dont il aura quitté l'antenne en larmes.