TV ‍: Canal+ et DAZN, c'est l'union sacrée ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

DAZN et Canal+ se rejoignent dans un grand combat pour les droits dans le monde du sport et leur lutte commune contre le piratage donne parfois des résultats spectaculaires.

En grande difficulté par rapport au nombre d’abonné à sa plateforme depuis le rachat de la quasi-totalité des droits de la Ligue 1, DAZN ne se morfond pas. La chaine britannique a baissé ses prix, multiplié des opérations de séduction et s’attaque dans le même temps à l’une des raisons de son échec actuel : le piratage. Le harcèlement envers les distributeurs d’IPTV et les sites de streaming est permanent. Et si DAZN ne fait pas l’unanimité auprès des téléspectateurs pour sa couverture des rencontres, elle possède néanmoins un soutien total des autres diffuseurs de sport en France. Ainsi, Canal+ s’est joint aux efforts de la plateforme sportive dans des actions en justice récentes, et la dernière a porté ses fruits de manière spectaculaire.

53 sites fermés

Et au tour de #Dazn de solliciter, et obtenir, le blocage de sites & applications de streaming pirate de compétitions #Ligue1

(TJ Paris, 07/11/2024, 24/12084)https://t.co/JSuE4XCMFb pic.twitter.com/pdK0Q2tbRH — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) November 13, 2024

Selon Numerama, ces derniers jours, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux opérateurs le bloquage de nombreux sites donnant accès à du contenu piraté, et notamment des rencontres sportives. Ce sont au total 53 sites d’IPTV ou de streaming dont l’accès a été fermé et ne sont donc plus disponibles en France auprès des principaux opérateurs. Canal+, qui craint également que ses efforts pour retransmettre le championnat de France de rugby, et DAZN qui voit les fans de football glisser vers des solutions illégales, sont à la tête de ce combat très compliqué tant il est nécessaire de renouveler sans cesse les démarches pour interdire des sites pirates qui sortent à profusion à l’approche de chaque évènement sportif.