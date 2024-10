TV ‍: Canal+ convoqué pour sauver la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Canal+ a décidé de ne pas participer aux négociations pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1. Un choix regretté par les consommateurs à l’heure où DAZN est devenu le diffuseur principal du championnat de France.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le mois d’août, DAZN peine à séduire les consommateurs. D’abord, car le prix affiché au lancement de la chaîne était bien trop élevé et ensuite parce que le traitement du championnat ne fait pas l’unanimité. Les critiques sont nombreuses, que ce soit sur les journalistes ou les pubs à gogo avant les matchs, aux mi-temps. La visibilité de la Ligue 1 en a également pris un gros coup avec le passage sur DAZN puisque la plateforme anglaise ne compte que 500.000 abonnés d’après les derniers chiffres de L’Equipe.

TV : Ce choix de DAZN en plein OM-PSG fait hurler https://t.co/jiMI7Z10mm — Foot01.com (@Foot01_com) October 28, 2024

La comparaison avec les années 2000 est terrible pour la Ligue 1, car le spécialiste Pierre Rondeau, qui s’appuie sur les infos du magazine Capital, affirme qu’en 2008, il était courant pour les matchs de Ligue 1 de faire des audiences supérieures à 1,5 million de téléspectateurs. « 1,78 million de téléspectateurs pour la Ligue 1 en 2008. Aujourd'hui ? Entre 200 et 300 000 en moyenne ... Avec de tels chiffres, la LFP ne respectera jamais le business-plan de CVC » a publié le spécialiste des droits TV du sport sur son compte X, avant d’en appeler à Canal+ pour sauver ce qui l’est encore.

Pierre Rondeau supplie Canal+ de revenir

« Mes propositions : renouer les liens avec tous les diffuseurs, y compris Canal, ne pas annoncer des prix exorbitants avant l'appel d’offres, ne pas se comparer à l’Angleterre ou l’Espagne et imposer un match par journée en clair » a publié Pierre Rondeau, convaincu que la Ligue 1 ne peut pas se passer d’un diffuseur historique tel que Canal+, qui dispose déjà d’une équipe éditoriale complète et surtout d’un nombre colossal d’abonnés. Ce ne sont pas les consommateurs qui diront le contraire, eux qui ont longtemps espéré que Canal+ fasse son retour à la table des négociations pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1 l’été dernier. Ce qui ne s’est finalement jamais produit, notamment en raison des nombreux conflits entre la LFP et la chaîne cryptée ces dernières années.