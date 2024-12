TV ‍: ASSE - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Menacé par le mauvais temps et la neige qui est annoncée dans le Forez ce week-end, le match entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille sera intéressant à suivre s’il a bien lieu dimanche.

Quelle heure pour ASSE - OM ?

Saint-Etienne et Marseille font partie des plus grands clubs français, ce qui signifie qu’un ASSE-OM est toujours un match à part dans une saison de L1. Ce premier duel entre Stéphanois et Marseillais, avant un deuxième à la fin du mois en 32es de finale de la Coupe de France, se déroulera ce dimanche 8 décembre à 20h45 dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard.

Sur quelle chaîne suivre ASSE - OM ?

Comme toutes les grandes affiches du dimanche soir, cette partie comptant pour la 14e journée de L1 entre l’ASSE et l’OM sera diffusée sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de ASSE - OM :

Irrégulier au possible depuis deux mois, Sainté varie entre victoire importante et lourde défaite. Humilié par Rennes le week-end dernier (0-5), l’ASSE va tenter de se racheter devant son public lors de cette affiche contre l’OM. Premiers non relégables avec un seul petit point d’avance sur la zone rouge, les Verts ont clairement besoin d’un résultat positif à domicile pour passer les fêtes de fin d’année de manière plus sereine. Pour ce match, Olivier Dall'Oglio sera privé de Boakye, Briançon, Cafaro, Maçon ou Nade.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Petrot - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Moueffek, Sissoko, Davitashvili.

Reparti de l’avant après un passage compliqué, l’OM reste sur deux victoires de suite, dont un très joli succès au Vélodrome face à Monaco dimanche dernier (2-1). De nouveau dauphin du PSG, avec sept points de retard, Marseille entend bien allonger sa série de succès dans le Forez dimanche pour rester dans la course au titre. Mais pour mener cette mission à bien, Roberto De Zerbi devra composer sans Carboni, Cornelius, Harit ou Lirola.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin - Rongier, Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Maupay, Luis Henrique.