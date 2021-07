TV : Amazon prime L1 est disponible, avec une offre spéciale

Dans : Ligue 1.

Pour suivre la Ligue 1, il faudra désormais passer par Amazon, qui diffusera 80 % des matchs de l’élite française cette saison.

Cela commencera dès ce dimanche avec le Trophée des Champions entre Lille et le PSG, qui sera diffusé sur Amazon Prime. Pour cette rencontre uniquement, le seul abonnement à Amazon Prime, (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) suffira. Pour tout le reste de la saison, il faudra, en plus de l’abonnement à Amazon Prime, aller payer le « Pass Ligue 1 » pour 12,99 euros par mois. Au final, c’est quasiment 19 euros chaque mois qu’il faudra débourser pour suivre la Ligue 1 sur Amazon, même si cela comprend aussi de nombreux services non seulement sur le site de e-commerce ou la livraison, mais aussi sur les films, séries, sports ou musique produits par le géant américain. Pour mémoire, l'offre de Médiapro pour sa chaine Téléfoot était de 25 euros par mois, avec toutefois les affiches des Coupes d'Europe en prime.

C’est en tout cas seulement depuis ce jeudi que l’offre d'Amazon est donc disponible sur les plateformes connectés et les opérateurs en France. Pour convaincre les nouveaux venus de franchir le pas, la société de Jeff Bezos vient de dévoiler une offre d’essai gratuit pendant 10 jours, ce qui permettra de suivre deux journées sans avoir à payer le « Pass » avant ensuite de pouvoir se rétracter sans frais supplémentaires, ou s’abonner pour le mois suivant. Le championnat de Ligue 1 sur Amazon débutera le 6 aout prochain avec l’affiche entre Monaco et Nantes. Pour le reste de la première journée, les deux matchs en dehors de ceux diffusés sur Amazon n’ont même pas encore trouvé preneurs, Canal+ et BeIN Sports se battant pour… ne pas les diffuser, et donc ne pas payer ces matchs qui datent de l’ancien tarif. Celui où le football français pensait valoir un milliard d’euros par saison.