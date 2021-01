TV : Amazon finalement au secours de la Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1.

Tandis que Canal+ réclame un appel d'offres, la LFP a sondé plusieurs éventuels diffuseurs. Et Amazon pourrait finalement se positionner sur le dossier des droits TV de la Ligue 1.

C’est une piste que Vincent Labrune a creusée en novembre 2020, au moment où la LFP a eu la certitude que le mirage Mediapro-Téléfoot s’évanouissait, mais à l’époque Amazon n’avait pas mordu à l’hameçon des droits TV de la Ligue 1. Cependant, selon Le Monde, le temps a fait son oeuvre et surtout le refus de Canal+ de négocier de gré à gré la reprise de ces droits semble avoir fait réfléchir les dirigeants du groupe américain. Car la société de Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, a déjà acheté des matchs en Italie, en Allemagne et en Premier League, mais en France le géant de la vente en ligne s’est « contenté » d’acheter les rencontres en nocturne du tournoi de tennis de Roland-Garros à partir de cette année. Les lignes pourraient cependant bouger, sans toutefois faire d’Amazon le diffuseur majeur du Championnat de Ligue 1.

Dans le quotidien du soir, une source proche du géant américain affirme qu’un ou plusieurs matchs de L1 pourraient être diffusés sur Prime Vidéo, la chaîne d’Amazon réservée à ses clients Premium. « L’entreprise de Jeff Bezos n’est pas fermée et l’équipe d’Alex Green, le responsable des achats de droits sportifs, installé à Londres, suit l’évolution de la situation. « Si le nouvel appel d’offres propose des lots de matchs précis, Amazon regardera », assure cette même source (...) Pas sûr, toutefois, qu’Amazon renverse la table », précise Le Monde, qui voit bien l’entreprise éventuellement s’offrir un match décalé comme c’est le cas dans d’autres championnats européens, sans miser des centaines de millions d'euros. Les clubs de Ligue 1 ne peuvent donc pas tout miser sur les GAFAM pour éviter le pire.