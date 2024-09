TV ‍: 100 ME à payer en urgence, BeIn Sports fait une annonce

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Au terme d’une négociation interminable, BeIn Sports et la LFP ont trouvé un accord pour la diffusion d’un match de Ligue 1 par journée de championnat en échange de 100 ME par an. Mais pour l’instant, la chaîne qatarie n’a rien signé et par conséquent n’a pas versé un centime.

Aussi fou que cela puisse paraître, BeIn Sports diffuse actuellement la Ligue 1 sans avoir signé le moindre contrat avec la Ligue de Football Professionnel. Un accord a pourtant été trouvé pour un total de 100 ME dont 22 ME de sponsoring. Et c’est justement ce point qui bloque pour l’instant le paiement de BeIn Sports, car tous les clubs de Ligue 1 doivent d’abord trouver un accord de sponsoring avec le Qatar avant que le versement intervienne. Logiquement chez certains présidents, la tension monte et on exige de BeIn Sports qu’il paie sa part et on redoute déjà une Mediapro bis avec un diffuseur qui refuse de payer les sommes prévues.

Cela n’a cependant aucune chance d’arriver selon Florent Houzot, directeur de la rédaction de BeIn Sports, qui a rassuré tout le monde lors de la conférence de presse de rentrée du diffuseur qatari. « Le retard est lié aux relations contractuelles avec la LFP et nos échanges avec la Ligue sont très bons. BeIn a toujours été un bon payeur, depuis sa création en 2012. Et il n'y a aucun ayant-droit en France et à l'étranger qui a encore des ardoises » indique le patron de la rédaction de la chaîne. La situation est moins simple que cela selon L’Equipe, qui affirme que les deux contrats de Ligue 1 et de Ligue 2 font encore l’objet de discussion en raison de la partie sponsoring.

Al-Khelaïfi de plus en plus contesté

Tout devrait néanmoins rentrer dans l’ordre au plus vite et c’est dans l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi car le patron du PSG et de BeIn Sports pourrait payer cette histoire dans les urnes lors de l’élection du conseil d’administration de la LFP selon le quotidien national. En privé, plusieurs présidents de Ligue 1 se disent de plus en plus agacés par le poids pris au fil des années par le patron du Paris Saint-Germain et avec cet interminable dossier des droits TV auquel il faut désormais ajouter le non-paiement des 100 ME par BeIn Sports, il est clair que le dirigeant qatari ne fait plus du tout l'unanimité en Ligue 1.