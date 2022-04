Trophées UNFP : Mbappé va tout rafler le 15 mai

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La date de la remise des trophées UNFP a été dévoilée. La cérémonie aura lieu le 15 mai prochain avec comme nouveauté une diffusion en clair sur la Chaine l'Equipe.

Les trophées récompensant les acteurs du football professionnel français seront remis le dimanche 15 mai prochain au Pavillon Gabriel à Paris. Les titres de meilleur joueur de Ligue 1, de meilleur entraîneur, de meilleur gardien et de meilleur espoir seront remis. Kylian Mbappé est le grand favori pour conserver son titre de meilleur joueur de l'élite.

Même chose en Ligue 2 ainsi qu'en D1 féminine pour les trois premiers titres cités plus haut. L'équipe type et le plus beau but seront aussi dévoilés. C'est la première cérémonie organisée en présentiel depuis 2019. A cause du Covid, elle avait été annulée en 2020 et les lauréats avaient été annoncés sur les réseaux sociaux l'année passée. Cela sera co-diffusé par Amazon Prime et la Chaîne l'Equipe, qui aura l'honneur de donner le nom des nominés dans chaque catégorie le 3 mai dans l'Equipe de Greg.