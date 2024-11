Trophée des champions ‍: Le Qatar met 3 ME dans les poches de la LFP

Dans : Ligue 1.

Toujours en attente, le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco devrait finalement se tenir au Qatar. Une bonne nouvelle pour la Ligue, qui va empocher un joli chèque dans cette affaire.

D’année en année, le Trophée des Champions devient un vrai casse-tête pour les clubs et la LFP. Si auparavant, cette compétition nationale entre le vainqueur de la Ligue 1 et celui de la Coupe de France (ou le deuxième du championnat si le vainqueur de la Coupe est le même) se déroulait durant l’été avant le lancement de la saison, la donne a changé depuis le Covid notamment. La saison passée, la rencontre entre Paris et Toulouse s’était par exemple disputée le 3 janvier au Parc des Princes, ce qui avait fait couler beaucoup d’encre sachant que le PSG avait joué cette compétition dans son propre stade. Il faut dire que la Ligue a de plus en plus de mal à trouver preneur pour son Trophée des Champions. Si ce match est revenu en France ces dernières années, il a souvent été disputé à l’étranger, comme en Israël, en Chine, au Maroc, au Canada ou aux USA, durant les années 2010.

3 millions d’euros dans les caisses de la LFP

Une mode qui devrait perdurer cette saison, puisque d’après L'Équipe, le match entre le PSG et Monaco se jouera le 5 janvier 2025 à Doha au Qatar. Une bénédiction pour la Ligue, qui va empocher 3 millions d’euros dans cette affaire. Un chèque bienvenu pour la société présidée par Vincent Labrune, qui connaît une crise sans précédent à cause de la chute des droits TV cette saison. En se tournant encore vers son partenaire préféré, à savoir le Qatar, qui finance déjà une partie de la Ligue 1 via l’investissement de beIN Sports, la LFP pourrait essuyer quelques critiques. Surtout que le conseil d'administration de la LFP, qui se réunira ce lundi, va faire évoluer le calendrier pour rendre ce match possible à cette date.

Changement de calendrier pour le PSG et Monaco

Pour cela, la LFP va simplement décaler le match de L1 Monaco-PSG, qui était prévu début janvier, au 18 décembre, entre une journée de L1 le 15, avec un PSG-OL notamment, et les 32es de finale de la Coupe de France le 21. De quoi alourdir le calendrier autour de la trêve hivernale, ce qui ne devrait pas trop plaire à Luis Enrique. Mais sachant que la délocalisation de ce Trophée des Champions au Qatar arrange tout le monde, que ce soit la LFP ou le PSG, personne ne trouvera trop à redire…