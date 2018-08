Toulouse s'offre un derby spectaculaire !

Dans : Ligue 1, TFC, Bordeaux.

Toulouse - Bordeaux : 2-1

Buts : Iseka (44e) et Dossevi (67e) pour Toulouse ; Kamano (50e) pour Bordeaux

Balayé par l’OM lors de la 1ère journée, Toulouse s’est relevé en s’offrant le derby de la Garonne contre Bordeaux ce dimanche après-midi (2-1).

Alors que l’on pouvait s’attendre à un match fermé, le derby entre Bordeaux et Toulouse était finalement rythmé et spectaculaire. Invisible contre l’OM la semaine dernière, Leya-Iseka inscrivait son premier but à Toulouse juste avant la mi-temps, et quel but (44e, 1-0) ! Une avance de courte durée pour les hommes de Casanova, qui se faisaient surprendre dès l’entame du deuxième acte par une magnifique frappe pleine lucarne de Kamano (50e, 1-1). Alors que les deux équipes se rendaient coups pour coups, le TFC reprenait l’avantage grâce à une autre recrue : Dossevi (67e, 2-1). Bordeaux ne revenait plus dans ce match, et concédait ainsi sa deuxième défaite en deux matchs. De son côté, Toulouse venait glaner ses trois premiers points de la saison 2018-2019.