Toulouse arrache un match nul inespéré contre Dijon !

Toulouse - Dijon : 2-2

Buts : Aguerd (24e) et Abeid (69e) pour Dijon ; Gradel (72e) et Leya-Iseka (77e) pour Toulouse

Expulsion : Reynet (5e) pour Toulouse

Réduit à dix et mené 2-0 contre Dijon à domicile, Toulouse a puisé dans ses ressources pour arracher le match nul ce dimanche après-midi (2-2).

Tout était défavorable à Toulouse en première mi-temps puisque Reynet était expulsé dès la 5e minute de jeu. Vingt minutes plus tard, Dijon ouvrait le score grâce à Aguerd, dont le but était validé par la VAR (25e, 0-1). Dominateurs, les hommes d’Olivier Dall’Oglio faisaient le break au retour des vestiaires grâce à un but d’Abeid, bien servi par Sliti (68e, 0-2). Mais contre toute attente, Toulouse parvenait à réduire le score par Gradel (72e, 1-2) puis à égaliser par l’intermédiaire de Leya-Iseka (77e, 2-2) lequel n’avait pas été retenu par Alain Casanova dans son onze de départ ce dimanche. Au classement, ce match nul n’arrange personne puisque Toulouse est 15e tandis que Dijon est 17e.