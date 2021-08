TdC : Lille bat le PSG en champion

Dans : Ligue 1.

A Tel-Aviv, Lille bat le Paris SG 1-0

But pour Lille : Xeka (44e)

Le premier trophée de la saison est revenu à Lille, qui a confirmé son titre de champion en dominant un PSG très diminué pour l’occasion (1-0).

Dans un match disputé dans une atmosphère très chaude, avec non seulement le climat torride, mais aussi des considérations politiques avec les sifflets pendant 90 minutes à l’encontre d’Achraf Hakimi pour son soutien à la Palestine, le seul but de Xeka aurait permis au LOSC de s’imposer. Le Portugais, servi en retrait par l’intenable Burak, a allumé la mèche d’une frappe rectiligne des 20 mètres, qui a battu Navas (44e). Parfaitement organisé et plus proche de son 11 de départ pour la saison, Lille a tenu le PSG à distance sans trop de difficultés.

Icardi introuvable, Wijnaldum tentait d’apporter son impact à son entrée en jeu en seconde période, mais sans parvenir à tromper un vigilant Leo Jardim dans les buts lillois. En conséquence, c’est donc le champion de France qui soulève ce titre, et arrête la série de 8 victoires consécutives du PSG dans ce trophée. Une première petite douche froide pour Mauricio Pochettino, que l’on sait très attendu, même si l’entraineur parisien n’alignera pas souvent une équipe avec autant de jeunes cette saison.