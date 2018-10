Sondage : Les Français préfèrent le PSG à l'OM !

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Le match PSG-OM a surtout une grosse importance symbolique, Marseille n'étant pas en mesure de rivaliser actuellement avec le club de la capitale au classement de Ligue 1. Et même si on n'est pas supporter de Paris ou de Marseille, la bataille de ce dimanche soir au Vélodrome a toujours un petit parfum spécial. Pendant longtemps, l'Olympique de Marseille a eu l'avantage dans le coeur des Français, amateurs de football ou pas. Mais selon le dernier sondage Odoxa pour RTL, le Paris Saint-Germain est passé devant son rival de toujours, et notamment chez les jeunes.

« En février dernier, l'OM remportait le match du cœur de 7 points face au PSG : 50% de suffrages à la question quel est le club que vous préférez parmi les deux contre 43% pour le PSG. Huit mois plus tard, la tendance s'est inversée. Paris emporte 48% des voix, Marseille 46%. Dans le détail, l’OM est préférée par les ouvriers (52%) et les plus de 50 ans (49% contre 43%). Le PSG séduit, lui, plus particulièrement les cadres (64%) et les plus jeunes (63% des 18-24 ans). Évidemment, ce duel est aussi régional. Dans la région parisienne, le PSG est préféré par 74% des habitants. Dans le quart sud-est de la France, l’OM l'est à 59%. Chez les passionnés de ballon rond, l'écart est encore plus fort en faveur du club de la capitale : 54% contre 44%. Il y a deux ans, en octobre 2016, le club phocéen "s'imposait" 51 à 46 », précise RTL.

Ce même sondage indique que les Français estiment que l'Olympique de Marseille a les meilleurs supporters et a le plus marqué l'histoire du foot français, tandis que le Paris Saint-Germain a le plus bau stade et donne la meilleure image du foot hexagonal à l'étranger.