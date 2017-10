Sondage : Le PSG autant apprécié que l'OM, l'OL devance l'ASSE

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, ASSE.

A quelques jours du match OM-PSG, et à quelques semaines du derby entre l'ASSE et l'OL, RMC a commandé à l'institut Harris Interactive un sondage sur la popularité des clubs de Ligue 1 chez les amateurs de notre championnat, mais également auprès du grand public. Et le moins que l'on puisse dire est que les résultats ne fâcheront personne, du moins en ce qui concerne la première place dans ce classement honorifique.

En effet, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont à égalité parfaite avec 13% des suffrages au sein du grand public et 20% chez ceux qui s'intéressent au football. Derrière les deux clubs qui s'affronteront dimanche soir au Vélodrome, on trouve l'Olympique Lyonnais qui recueille 11% pour les amateurs de Ligue 1 et 8% en général, l'OL devançant son rival éternel, l'ASSE qui est choisi par 7% de ceux qui suivent le foot et 5% par le grand public. Derrière, on trouve Bordeaux, Monaco, Lille et Nantes pour les non-spécialistes, et Bordeaux, Nantes et Lille pour ceux qui s'intéressent au Championnat.