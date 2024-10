Signature de taille pour la chaîne L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après le départ de son patron à la surprise générale, la chaîne L'Equipe a décidé de nommer un nouveau boss ce mercredi.

On l'avait appris par Le Figaro il y a quelques semaines, à la surprise générale des journalistes de la chaîne L'Equipe, Jérôme Saporito, le dirigeant du média sportif, avait quitté ses fonctions sans que l'on sache pourquoi. Depuis, c'était le flou absolu, mais ce mercredi, sur son site internet, le quotidien sportif annonce que c'est désormais Vincent Broussard qui sera le nouveau directeur général du pôle TV à partir du 28 octobre prochain. Ce dernier a une très grosse expérience dans le secteur de la télévision.

Un homme de télé pour diriger la chaîne L'Equipe

« Vincent Broussard a démarré sa carrière au service communication du Groupe M6 en 1989. Il a ensuite travaillé à Canal+ avant de revenir à M6 en 1993 en tant qu'adjoint au directeur de l'antenne. Il participe à la création de Téva, Série Club, W9, puis est nommé DGA de M6 thématiques. En 2006, il devient DG de TF6 et Série Club. En janvier 2011, il occupe le poste de directeur de l'antenne et des programmes de France 4 et directeur des acquisitions du groupe France Télévisions. En octobre 2014, il devient DGA en charge des programmes, de la programmation et des antennes du groupe TF1 pour TMC et NT1, avant de rejoindre le groupe NRJ en tant que DG du pôle TV. Depuis 2017, Vincent Broussard s'était engagé dans le consulting et le conseil notamment au sein d'entreprises telles que Fremantle Média France, RTL Group ou encore Public Sénat », précise L'Equipe dans son communiqué.