Fin de série, l'OL se plante à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Stade de l’Abbé-Deschamps

Auxerre-OL 2-1

Buts : Perrin (51e sur pen.), Jubal (53e) pour Auxerre ; Dembélé (36e) pour l'OL

Sur une très bonne série depuis mi-janvier, l'OL s'est raté à Auxerre (2-1). Une défaite logique tant l'OL a été en-dessous de son adversaire pendant 90 minutes.

Sur le papier, cette confrontation entre Auxerre et l'OL apparaissait déséquilibrée. Auxerre (19e) restait sur 10 matchs sans victoire tandis que l'OL venait d'enchaîner une série de 6 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Mais, cela ne se voyait pas à l'entame du match. Auxerre mettait en difficulté l'OL par des attaques rapides alors que les Gones semblaient stériles devant sans Lacazette. Abline était tout proche d'ouvrir le score mais il perdait son face à face avec Lopes. Cela permettait aux Lyonnais d'émerger et de prendre finalement les devants via une tête de Dembélé sur un centre de Tolisso.

L'OL renversé en deux minutes !

Après le repos, les difficultés lyonnaises persistaient. Diomandé était proche de concéder un penalty après une intervention kamikaze dans la surface (48e). Finalement, Diomandé partait à la faute juste après, fauchant le remuant Massengo dans la surface. L'ancien lyonnais Perrin se chargeait de la sentence malgré un Lopes sur la trajectoire du ballon. Juste derrière, l'OL prenait le second but sur un corner où Jubal, esseulé, venait conclure de la tête au second poteau. Sans idée, les attaquants lyonnais butaient sur la défense auxerroise alors que les meilleures situations étaient pour l'AJA en fin de match. Auxerre se relance pour le maintien, revenant à 1 point de Troyes (16e) tandis que l'OL subit un sévère coup d'arrêt dans sa folle remontée vers l'Europe.