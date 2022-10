Rennes prolonge le cauchemar de Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

9e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Le Racing Club de Strasbourg s'incline face au Stade Rennais FC 1-3

But pour Strasbourg : Diallo (72e, sp)

Buts pour Rennes : Kalimuendo (38e), Terrier (49e), Gouiri (61e)

Strasbourg n’y arrive toujours pas. Privé de victoire depuis le début de la saison, le club alsacien s’est incliné à domicile contre le Stade Rennais (1-3) ce samedi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe entraînée par Julien Stéphan n’est pas chanceuse ! La preuve sur le but de Gameiro… refusé par la VAR pour un léger hors-jeu (19e). Mais le fait de jeu le plus marquant reste le carton rouge donné au défenseur central Nyamsi (28e) pour un geste maladroit sur Bourigeaud.

🟥 Geste involontaire mais très dangereux de Gerzino Nyamsi qui est expulsé !



Décision logique selon vous ? #RCSASRFC pic.twitter.com/N4gHcBPCEU — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 1, 2022

Le début d’une autre rencontre puisque Rennes prenait le contrôle de la partie, tout d’abord grâce à l’enchaînement parfait de Kalimuendo (0-1, 38e) dans la surface. Puis par l’intermédiaire de Terrier (0-2, 49e) au retour des vestiaires. L’ancien Strasbourgeois, qui avait touché le poteau juste avant la pause, ne fêtait pas son but. Contrairement à son coéquipier Gouiri (0-3, 61e), servi sur un plateau par Kalimuendo. Le Racing obtiendra bien un penalty généreux et conclu par Diallo (1-3, 72e). Mais ce coup de pouce ne suffisait pas pour éviter une quatrième défaite cette saison. De son côté, Rennes remonte provisoirement à la cinquième place.