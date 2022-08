Rennes perd Mandanda et deux points à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

2e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco et le Stade Rennais font match nul 1-1

But pour l'AS Monaco : Embolo (72e)

But pour le Stade Rennais : Laborde (59e)

Match nul frustrant pour le Stade Rennais. Malgré un avantage au score et une supériorité numérique, les Rouge et Noir ont dû se contenter du partage des points à Monaco (1-1) ce samedi. Après la barre touchée par Vanderson, la partie avait pourtant tourné en leur faveur quand le Monégasque Fofana écopait d’un carton rouge sévère dès la 15e minute. A l’image de la tentative lointaine de Santamaria, Rennes en profitait pour se procurer des occasions. Mais sur une sortie manquée, Mandanda offrait un penalty à l’ASM !

Le remplaçant de Mandanda se troue !

Une opportunité ratée par Disasi (33e), ou plutôt sortie par l’ancien Marseillais, encore décisif dans son duel face à Diatta ! Malheureusement pour Rennes, son portier devait sortir pour cause de blessure à la mi-temps. Cela n’empêchait pas son coéquipier Laborde (0-1, 59e) d’ouvrir le score avec pas mal de réussite. Mais son jeune remplaçant Alemdar ratait sa conduite de balle et permettait à Embolo (1-1, 72e) d’égaliser ! Un match nul finalement mérité pour l’ASM qui n’a jamais reculé malgré l’expulsion de Fofana.