Pierre Ménès a fait le buzz en évoquant samedi soir sur CNews l'existence, selon lui, d'un racisme anti-blanc dans le football, donnant pour exemple le cas de son fils qui a arrêté le football en région parisienne, lassé d'être mis à l'écart en raison de sa couleur de peau. Des propos qui interviennent après le débat lancé de manière tout aussi virulente par Lilian Thuram il y a quelques jours. Le champion du monde a depuis rectifié un peu le tir en affirmant que sa réponse avait été déformée par le journal à qui il avait accordé une interview. Ce dimanche soir, et face à une polémique grandissante, au point que certains réclamaient son départ de Canal+, Pierre Ménès a tenu à faire une mise au point.

Via Twitter, le consultant de C+ et de Yahoo a présenté des excuses de manière indirecte. « Je crois que je me suis très mal exprimé ou qu’on m’a très mal compris. Je suis contre toute forme, je dis bien toute forme, de racisme et il me semble l’avoir déjà prouvé à maintes reprises. Si j’ai pu blesser involontairement certain(e)s j’en suis profondément désolé », a indiqué Pierre Ménès, qui espère que cela suffira à calmer les choses.