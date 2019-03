PSG-OM : Pierre Ménès fait un constat terrible après le Classico

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a balayé l’Olympique de Marseille en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (3-1). Même privé de Neymar, de Julian Draxler et d’Edinson Cavani, le club de la capitale française est largement au-dessus d’un OM au complet. Et forcément, cette affiche perd en intérêt au fur et à mesure que le fossé se creuse entre les deux équipes selon Pierre Ménès, lequel estime que cette victoire va néanmoins faire du bien au moral des Parisiens après le fiasco européen contre Manchester United en Ligue des Champions.

« On a encore pu constater avec ce Classique ou Classico - appelez-le comme vous voulez - que même avec une équipe handicapée face à une autre au complet, l’écart est encore important entre le PSG et l’OM. Sur un autre plan, ce succès est une bonne nouvelle pour Paris, parce qu’il est évident qu’un mauvais résultat lors du premier match au Parc après l’élimination face à Manchester, qui plus est face à Marseille, aurait fâché encore plus les supporters. Des supporters pas si fâchés que ça finalement » a expliqué le journaliste de Canal Plus sur son blog. Il est vrai que comme au match aller, les nombreuses absences dans le camp parisien n’auront pas permis à l’OM d’espérer quoi que ce soit. La preuve que le fossé est désormais énorme en termes de niveau entre les deux équipes.