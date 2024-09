PSG, OM, OL… France 3 brutalise les gros

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Détenteur des droits TV pour un magazine sur la Ligue 1, France Télévisions lance son programme ce lundi avec l’ambition de toucher un large public. Il n’est plus question de se focaliser sur les plus grands clubs du championnat.

De la Ligue 1 en clair sur France Télévisions. Cet été, le service public a obtenu les droits TV pour un magazine consacré à la Ligue 1. Du lundi au vendredi à 19h50, le programme Tout le Sport se terminera par une séquence de quatre à cinq minutes intitulée « Le Mag Ligue 1 ». Son présentateur Fabien Lévêque promet des reportages au cœur des clubs du championnat. Et pas forcément ceux qui monopolisent habituellement l’actualité.

⚽️La @Ligue1 débarque sur @Francetele ! Rendez-vous demain soir dès 19h50 sur France 3 pour la grande première du 𝙈𝙖𝙜 𝙇𝙞𝙜𝙪𝙚𝟭. Trop hâte de vous retrouver avec un maximum d’images et de reportages au cœur des clubs ! pic.twitter.com/ahHBTvsnLe — Fabien Lévêque (@FabLeveque) September 8, 2024

« Non, France 3 c'est aussi la chaîne des régions, ce ne sera pas seulement PSG, OM, OL, a énuméré le journaliste interrogé par L’Equipe. Par exemple, nous allons nous intéresser à la Japan Connexion de Reims avec ses joueurs japonais, ses sponsors japonais, sa tournée au Japon cet été… Nous nous sommes d'ailleurs engagés à faire le tour de France des clubs et à délocaliser TLS et Le Mag Ligue 1 dix-huit fois dans l'année. Nous débuterons à Brest le 17 septembre prochain, en direct du stade Francis-Le Blé, à deux jours de leur grande première en Ligue des Champions (contre Sturm Graz). »

Pour les amateurs de L1 frustrés

« Au moment où la Ligue 1 n'a malheureusement jamais été aussi peu visible, les clubs ont conscience qu'ils ont besoin de nous. J'ai le sentiment que nous arrivons au bon moment en leur offrant de la visibilité. L'appel d'offres a été compliqué, le démarrage est peut-être un peu poussif pour DAZN et on ne sait pas si le nombre d'abonnés sera à la hauteur. Avec nous, ils savent qu'ils vont s'adresser au grand public, avec une audience large et que pour leurs partenaires ce sera important. Notre offre est bien reçue partout », a constaté Fabien Lévêque, qui va néanmoins débuter l’aventure avec des sujets sur le Lyonnais Georges Mikautadze et le Marseillais Mason Greenwood.