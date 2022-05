PSG, OL, OM... Quelles chaînes pour suivre les matchs de la 37e journée ?

Dans : Ligue 1.

La 37e journée de Ligue 1 va proposer de belles rencontres, notamment pour l’OM, l’OL ou le PSG, une soirée de championnat à suivre sur plusieurs chaînes ou sur le multiplex.

Quand voir cette 37e journée de Ligue 1 ?

Comme il est coutume, les deux dernières journées du championnat de France se jouent en mode multiplex, histoire que toutes les équipes jouent en même temps pour ne fausser aucun résultat. Pour cette 37e journée, les amoureux de foot auront rendez-vous ce samedi 14 mai à 21 heures sur toutes les pelouses de France. Si le champion parisien se déplacera sur la pelouse du Stade de La Mosson à Montpellier, l’OM défiera Rennes au Roazhon Park alors que l’OL recevra le FC Nantes au Groupama Stadium. Que des matchs intéressants à suivre durant ce sprint final.

Où regarder les rencontres du PSG, de l’OL, de l’OM et le multiplex ?

Si les trois principaux club français joueront en même temps, ils n’auront pas le même diffuseur. Car si MHSC-PSG sera sur Amazon Prime Vidéo, comme OL-FCN, le choc entre Rennes et Marseille sera diffusé en exclusivité et en direct sur l’antenne de Canal+ Décalé. Enfin, le célèbre multiplex sera diffusé par Prime Vidéo, le diffuseur américain ayant également les affiches de la peur entre Bordeaux-Lorient et ASSE-Reims.

OL / Nantes ce samedi à 21h sur Prime Video.

Commentaires : @juliengbrun et J. Alonzo.

Bord terrain : @FelixRouah pic.twitter.com/LmDmz6I14O — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) May 13, 2022

Les enjeux et les compos probables des matchs :

Avant de soulever son dixième trophée de champion de France lors de la réception de Metz au Parc des Princes la semaine prochaine, le PSG aura donc un dernier déplacement pour du beurre à gérer du côté de Montpellier. Pour cette rencontre arbitrée par Jérémy Stinat, Mauricio Pochettino disposera d’un groupe au complet ou presque.

La compo probable du PSG contre Montpellier : Navas – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Kehrer, Nuno Mendes – Verratti, Danilo – Messi, Mbappé, Di Maria.



Éliminé aux portes de la finale en Europa Conférence League, l’OM a un objectif à accomplir pour réussir sa saison : valider sa deuxième place pour retrouver la Ligue des Champions. Pour cela, Marseille va devoir faire un bon résultat du côté de Rennes. Dauphin du PSG avec trois points d’avance sur Monaco, l’OM ne va pas devoir traîner en route. Sauf que la mission ne sera pas facile en Bretagne, vu que le SRFC n’aura pas d’autre choix que de gagner pour continuer à rêver du podium après sa défaite dans le derby contre Nantes mercredi. Autant dire que SRFC-OM va être bouillant. Un match, arbitré par Benoit Bastien, lors duquel Jorge Sampaoli sera privé de Payet, Balerdi ou Bakambu.

La compo probable de l’OM contre Rennes : Mandanda – Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Kamara – Under, Guendouzi, Gueye, Gerson – Harit.

Alternant le bon et surtout le moins bon cette saison, l’OL n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Relégué à sept points du Top 5 à deux journées de la fin, Lyon ne pourra donc pas accrocher une place en Coupe d’Europe en vue de la saison prochaine. Un cuisant échec pour la première de Peter Bosz à la tête du club rhodanien. Mais pour sa dernière à domicile devant un stade presque plein, l’OL voudra finir son exercice 2021-2022 du mieux possible. Pas une mince affaire contre l’équipe en forme du moment, le FC Nantes. Vainqueurs de la Coupe de France face à Nice la semaine passée (1-0), les Canaris ont enchaîné contre Rennes en L1 mercredi (2-1). Avec deux dernières rencontres alléchantes à jouer face à Lyon et Saint-Etienne, l’équipe d’Antoine Kombouaré voudra donc finir sa saison en beauté en visant la 7e place, aussi espérée par l’OL. Pour ce dernier match au Groupama Stadium, qui sera dirigé par Florian Batta, l’OL devra en tout cas composer sans Cherki, Denayer, Diomandé ou Thiago Mendes.

🎙 Le coach Peter Bosz avant #OLFCN : "@Thiagomendesof est suspendu pour la fin de saison. On joue pour nous, pour les supporters. Ces deux derniers matchs sont tout de même importants. Cette saison n'est pas celle qu'on souhaitait, ni moi, ni le club, ni les supporters." — Olympique Lyonnais (@OL) May 12, 2022

La compo probable de l’OL contre Nantes : Lopes – Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson – Paqueta, Ndombele, Aouar – Faivre, Dembélé, Toko Ekambi



Parole d'entraîneur

Mauricio Pochettino (PSG)

« Sur les derniers matchs, nous avons changé de système et d’animation. Ce n’est pas non plus le moment d’essayer de nouvelles choses. La chose la plus importante est de terminer de la meilleure des manières et de rester dans une dynamique d’entraînement et de compétition. Je dois rappeler que 90% de nos joueurs ont des échéances avec leurs sélections nationales dès la fin du championnat et doivent rester compétitifs. Cela fait partie de nos responsabilités. Je crois que le plus important est de se battre dans tous les cas. C'est une question d'honneur, de gagner, donner une bonne image, être professionnel et donner la sensation que le football se joue pour la fierté. Il faut avoir ça contre Montpellier »

Jorge Sampaoli (OM)

« Cette rencontre face au Feyenoord peut nous servir en effet de base de travail, mais il était surtout important de se rappeler de la façon dont nous avons dominé et neutralisé cette équipe de Rennes lors du match aller (2-0, le 19 septembre 2021). Cette formation a un gros volume offensif, elle arrive souvent avec une supériorité offensive dans les trente derniers mètres. Elle apparaît à tous les endroits sur le terrain. Offensivement, ils ont plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants. Sur les côtés notamment, avec des latéraux qui peuvent jouer très profondément. Il faudra montrer comment on peut répondre à ces problèmes et quand nous, nous aurons la possession, arriver à les faire reculer, à les mettre le plus loin possible de notre surface. On connaît leurs forces et leurs faiblesses. Ce sera un match difficile et décisif pour le bien-être du club. »