PSG-OM : Penalty pour Paris, François Letexier lance une énorme polémique

Alors que le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille étaient dos-à-dos, le club de la capitale française a obtenu un penalty généreux de la part de François Letexier. De quoi enflammer la toile.

La première période du Classique de la Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Après l’ouverture du score de Neymar (12e) et l’égalisation de Caleta-Car (31e), les occasions se sont multipliées avec Neymar (34e) ou Messi (40e). Mais c’est finalement sur un penalty discutable de Mbappé que le PSG a pris l’avantage juste avant la pause (45e+5).

Un péno que François Letexier a mis du temps à donner. Appellé par la VAR, l’arbitre a fini par punir Valentin Rongier. S’il a bien touché le ballon du derrière du coude dans ses 16 mètres 50, le milieu marseillais ne pouvait pas faire autrement sur un tir à bout portant. Surtout que la balle a touché sa cuisse avant de taper son bras... Autant dire que la décision de l’arbitre fait débat sur Twitter, où les suiveurs de la L1 n'hésitent pas à critiquer ce choix.

Un pénalty généreux pour le PSG. Leonardo et Pochettino le souligneront-ils ? #PSGOM

Rongier est à moins d’un mètre de Neymar. Faut que le football soit joué par des manchots. Je ne vois plus que ça. Et arbitré par des robots. Je ne me ferai jamais à cette « évolution ».