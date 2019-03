PSG-OM : Chants homophobes, le football n'a rien à se reprocher balance Le Graët

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët aime s’immiscer dans les dossiers chauds.

Cela lui retombe souvent dessus, quand il avait promis à Karim Benzema qu’il disputerait l’Euro 2016, avait annoncé qu’il rencontrerait Adrien Rabiot après le Mondial 2018 ou qu’il avait assuré la fin des fumigènes dans les stades en 2018-19. Mais avec la récente victoire en Coupe du monde, le dirigeant ne craint pas grand-chose. Alors quand la Ministre des Sports s’étonne que les chants homophobes lors des matchs, et notamment lors du PSG-OM auquel elle a récemment assisté, ne dérangent personne dans les instances, l’ancien président de l’En Avant Guingamp rectifie le tir avec aplomb, et une certaine condescendance.

« Elle n’a pas l’habitude de venir au stade, c’est vrai que dans les piscines on n’entend pas ce qu’il se dit. Je peux comprendre que quelqu’un qui entend de tels chants soit choqué et je les condamne. Malheureusement, ce n’est pas un phénomène nouveau. Je fais régulièrement le tour d’Europe et j’entends de tout... On n’a pas su, au fil du temps, empêcher les supporters de mal se comporter en étant plus sévère. Il y a quelques années, on assistait à des matchs où ils se 'taquinaient '. Aujourd’hui il y a trop d’insultes, c’est vrai alors qu’il n’y a quasiment plus de casse dans les stades. Mais vous croyez que c’est mieux dans la vie, la rue, les cours d’école ? Regardons aussi ce qu’il se passe depuis quatre mois en France (référence aux gilets jaunes). Je ne suis pas certain que le football ait beaucoup de leçons à recevoir », a osé Noël Le Graët dans les colonnes du Figaro. Pourquoi donc essayer de régler un problème, puisque ce n’est pas beaucoup mieux ailleurs…