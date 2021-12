PSG - Nice : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder le match en direct ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le choc de la 16e journée de Ligue 1 opposera le Paris Saint-Germain à l’OGC Nice ce mercredi avec en plus la célébration du Ballon d'Or de Lionel Messi.

Quelle heure pour regarde Paris-Nice en direct ?

Cette rencontre se jouera, comme pour l’OL et l’OM, ce mercredi à 21 heures dans une bouillante soirée de L1. Le match se jouera au Parc des Princes. Clément Turpin sera l’arbitre.

Sur quelle chaîne suivre live PSG-OGCN ?

Ce 16e rendez-vous du championnat entre Paris et Nice sera diffusé sur Canal+ Décalé.

Les compos probables de PSG-Nice :

Dans la foulée de sa victoire contre l’AS Saint-Etienne, le PSG va vouloir enfoncer le clou en tête du championnat de France face à l’un de ses principaux concurrents dans la course au titre. Pour ce match, Navas sera de retour de suspension. Mais Mauricio Pochettino devra quand même faire sans Neymar, touché à une cheville dimanche, Draxler ou Verratti.

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Gueye, Danilo, Paredes - Messi, Mbappé, Di Maria.

En difficulté en ce moment, avec deux défaites lors des trois dernières journées, l’OGCN va tenter de se relancer du côté de Paris. Pas une mince affaire sachant que le PSG n’a perdu qu’une seule fois en L1 cette saison. Mais avec Christophe Galtier à sa tête, Nice aura les moyens de ses ambitions, malgré quelques absences, comme celles d’Atal (blessé) ou de Rosario (suspendu).

La compo probable de Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Stengs, Lemina, Thuram, Kluivert - Delort, Gouiri.

La décla de Pochettino

« On a une très forte concurrence dans la ligne défensive. Ça fait aussi une force d'avoir ces qualités-là. Après, il n'y a pas une concurrence directe entre eux. On possède plusieurs joueurs, il faut prendre des décisions par rapport à des éléments, des matches. Ramos n'avait pas joué un match en entier depuis très longtemps et il faut faire attention aux charges de travail, aux temps de jeu».

Le décla de Galtier

« Il faut que l'on retrouve un certain état d'esprit mais surtout un juste équilibre. Cela fait 7 ou 8 matches lors desquels nous prenons au moins un but, c'est beaucoup trop. Vous attaquez bien quand vous défendez bien. Je ne parle pas de baser le football sur l'aspect défensif mais, quand on défend bien, on attaque bien. J'ai pu voir des images du match du PSG contre Manchester City. Cela reste une équipe extraordinaire et avant toute chose elle a certainement bien défendu contre Paris »