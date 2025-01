PSG-Monaco au Qatar, « ‍faisons-le en Tanzanie ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le Qatar accueille finalement le PSG et Monaco pour un match de gala à une date improbable. De quoi provoquer quelques tacles perdus contre la LFP et le développement du football français.

C’est ce dimanche que le premier titre de la saison sera décerné, avec le Trophée des Champions entre le PSG et l’AS Monaco. Un match qui n’avait pas trouvé de lieu puis de date en début de saison, et a été repoussé jusqu’à un accord tardif avec le Qatar. La rencontre aura donc lieu à Doha, un peu dans l’indifférence générale car pendant ce match, se déroulera une journée de Ligue 1. Une incongruité qui a brutalement réveillé Christophe Bouchet, grand ennemi de Vincent Labrune et ancien candidat à la présidence de la LFP. Pour celui qui fut, comme Labrune, président de l’OM, la tenue de cette rencontre a ce moment de la saison n’a absolument aucun sens.

Développer la Ligue 1, le vrai but du Trophée des Champions

« Ce Trophée des champions est la parfaite illustration du foutoir qui conduit le football français depuis quatre ans. Il démontre l’incompétence générale. La réalité du football français, c’est qu’il n’y a aucune stratégie, personne ne sait où on va, ni comment ni pourquoi ? Pourquoi on organise ce trophée au Qatar, ce qui ne nous sert à rien en termes de rayonnement ? », a livré Christophe Bouchet dans les colonnes du Parisien. Une attaque qui n’est pas isolée, puisqu’elle s’accompagne d’une suggestion pour l’avenir. Celle d’aller dans un pays qui a besoin de découvrir la Ligue 1.

« Il ne faut surtout pas le supprimer. C’est une belle vitrine, avec encore cette année deux belles équipes. Le sujet, c’est de le brinquebaler et de l’envoyer n’importe où, n’importe quand. Il faut s’en servir pour aller prêcher et conquérir de nouveaux territoires. Faisons-le à Dar es Salam. La Tanzanie compte 110 millions d’habitants, 150 dans vingt ans. En Afrique de l’Est, le football français est inconnu. J’en reviens. On connaît Kylian Mbappé mais pas le PSG. La conquête du Qatar n’a pas de sens », a livré Christophe Bouchet, persuadé qu’il faut développer la Ligue 1 à l’international, et pas forcément au Qatar qui est déjà un sponsor de taille de notre championnat.