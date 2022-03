PSG - Bordeaux : Quelle heure et quelle chaîne pour suivre ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après sa cuisante élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid mercredi, le Paris Saint-Germain va tenter de se racheter contre Bordeaux en Ligue 1.

Quelle heure pour regarder PSG - Bordeaux ?

La fin de saison du PSG va être longue, très longue même sans la carotte de la Ligue des Champions. Également éliminé de la Coupe de France, Paris n’a donc plus que le championnat à jouer. Leader avec 13 points d’avance sur Nice, le club de la capitale française ne va pas devoir s’endormir non plus en cette fin de saison. Devant leur public du Parc des Princes, les joueurs de Mauricio Pochettino auront sûrement à coeur de se faire pardonner contre Bordeaux. Un match qui se jouera ce dimanche 13 mars à 13 heures. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Bordeaux ?

Horaire inhabituel pour le PSG, mais vu que Paris est le club le plus bankable de France, ce match à 13 heures de Messi, Neymar, Mbappé and co va ravir les fans chinois. Quoi qu’il en soit, en France, ce match sera aussi important vu qu’il sera co-diffusé par les deux chaînes de la L1, à savoir Canal+ Sport et Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de PSG - Bordeaux :

Même si aucun joueur du PSG n’aura le goût à ce match seulement quelques jours après une sortie de route en C1, les Parisiens vont quand même devoir se fixer des objectifs en cette fin de saison. Pour commencer à relever la tête, une victoire contre Bordeaux au Parc serait la moindre des choses. Mais pour cette rencontre, Pochettino sera privé de Di Maria, blessé à la cuisse contre le Real cette semaine. Ramos, Herrera et Kurzawa sont incertains.

Victime d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite, Angel Di Maria devrait être indisponible jusqu'à la fin du mois.



(L’Équipe) https://t.co/7U1JX08hr1 pic.twitter.com/CmxcUnYS7w — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2022

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Danilo, Verratti, Paredes - Neymar, Messi, Mbappé.

Bordeaux espère briller lors de ce choc entre les deux extrêmes du championnat de France. Bon dernier de la L1, le FCGB va devoir faire un résultat au Parc pour continuer à croire au maintien. Mais pour réussir sa mission, David Guion sera privé de Baysse, Briand, Costil, Lacoux, Mangas ou Mexer.

La compo probable de Bordeaux : Poussin - Gregersen, Marcelo, Ahmedhodzic - Pembele, Onana, Guilavogui, Mensah - Oudin, Hwang, Adli.