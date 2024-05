Ligue des Champions ‍: Brest n'est pas le bienvenu à Guingamp

Dans : Brest.

Par Adrien Barbet

Suite à la défaite de l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain, le Stade Brestois est officiellement qualifié pour la campagne 2024/2025 de la Ligue des Champions. Les supporters de Guingamp militent pour refuser la cohabitation du Roudourou aux Brestois.

Saison historique pour Brest qui va disputer pour la première fois de son histoire une Coupe d'Europe. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la grande et prestigieuse Ligue des Champions. Un immense exploit pour le club breton. Néanmoins, l'équipe entraînée par Éric Roy va devoir se trouver un stade pour disputer ses matchs européens à domicile. Car le stade Francis-Le Blé n'est pas homologué par l'UEFA pour disputer des matchs de C1. Plusieurs stades sont envisagés pour accueillir les Ty' Zefs. Le Roudourou de Guingamp et le Roazhon Park de Rennes. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #BrestNotWelcome a été lancé par les fans de l'En avant de Guingamp qui refusent de prêter leur antre au rival brestois.

Les supporters de Guingamp boycottent le Stade Brestois

Comme l'a expliqué Denis Le Saint, le président du Stade Brestois, deux possibilités sont étudiées. « Il y a deux clubs qui peuvent éventuellement nous recevoir, Guingamp et Rennes. On a pris des contacts et on va voir s’il y a un accord pour nous accueillir. Les deux n’ont pas les mêmes atouts. Guingamp, c’est la proximité. Mais il faut voir ce qu’il y a comme mises à jour à faire » a-t-il expliqué au journal l'Équipe. Mais de nombreux supporters guingampais rejettent l'idée que Brest dispute des matchs de Ligue des Champions dans leur stade. « L’histoire européenne à Roudourou appartient seulement à l’En Avant » peut-on lire sur les réseaux sociaux. Brest est loin d'être le bienvenu à Guingamp et va peut-être devoir se pencher du côté du Roazhon Park, qui a de plus l'habitude de recevoir cette compétition.