Droits TV ‍: L'Euro 2024 diffusé à moitié à cause de la Ligue 1 ‍?

Dans l'attente de la réponse sur qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine, l'Euro 2024 est impacté. S'il n'y a aucun doute concernant les matchs de l'équipe de France, la totalité du tournoi n'a pas encore trouvé preneur.

Que les amateurs de football se rassurent, l'Euro 2024, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, ne sera pas invisible sur les écrans de télé en France. Il y a bientôt deux ans, TF1 et M6 ont acheté 25 matchs, dont ceux des Bleus, pour 55 millions d'euros. Mais pour les fans de foot, il est inenvisageable de ne pas pouvoir regarder en direct les 51 matches de cette compétition majeure. Mais, à quelques mois de la compétition, personne n'a acheté la totalité des droits de l'Euro 2024 et c'est donc ce scénario qui se profile. Alors que BeinSports a pris l'habitude de diffuser les tournois majeurs en intégralité, la chaîne sportive qatarie n'a, pour l'instant, fait aucune proposition alors qu'elle s'était offert le dernier Euro pour 39ME comme le rappelle L'Equipe. Et pourquoi ? C'est relativement simple, les diffuseurs refusent de bouger avant de connaître la fin du feuilleton des droits TV de la Ligue 1.

DAZN favori aussi pour l'Euro 2024 ?

Que ce soit Beinsports, Prime Vidéo ou bien évidemment DAZN, on n'a donc fait aucune offre à l'agence chargée par l'UEFA de vendre les droits en France, mais Etienne Moatti révèle que DAZN et Amazon pourraient monter au créneau une fois que l'on saura à qui la Ligue de Football Professionnel vend les droits de la Ligue 1. Pour Prime Vidéo, il s'agirait surtout de continuer à prélever en juin et juillet les paiements mensuels qui sont stoppés pendant la période sans Ligue 1, tandis que pour le Netflix du Sport, cela permettrait surtout de mettre en valeur son produit football avant de diffuser ensuite le championnat de Ligue 1. C'est d'ailleurs comme cela qu'avait procédé BeinSports en 2012, le média qatari diffusant d'abord l'Euro 2012 avant ensuite de diffuser une partie de la Ligue 1. C'est donc du côté de Vincent Labrune que l'UEFA doit se tourner pour savoir quand cette bataille à distance va se terminer et du côté de l'instance européenne du football on commence à s'agacer.