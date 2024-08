Présidence de la LFP, un vote décisif ce vendredi ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Des sept candidats à la présidence de la LFP, il n'en reste plus que quatre. Il devrait même n'y en avoir que trois après ce vendredi.

La course à la présidence de la LFP est en cours avant les élections qui auront lieu le 10 septembre prochain. Le système mis en place pour désigner les candidats est d’une complexité telle qu’il est bien difficile de suivre qui pourra briguer la place de président pour succéder à Vincent Labrune, si l’actuel président ne conserve pas sa place. Ce jeudi, avaient lieu les auditions des sept candidats par l’assemblée générale de Foot Unis, le syndicat des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Ceux-ci ont retenu Vincent Labrune, Karl Olive, Cyril Linette et Gervais Martel, qui ont chacun un parrainage pour faire partie de l’élection.

Décision ce vendredi pour les acteurs du football

Christophe Bouchet, Stéphane Martin et Alain Guerrini sont donc hors-courses, mais cela ne veut pas dire les quatre candidats restants pourront s’opposer lors des élections. En effet, le futur président de la LFP doit faire partie des membres indépendants du conseil d’administration de la Ligue, et il n’y a désormais plus que trois sièges. Le syndicat de l’union des acteurs du football (joueurs, entraineurs, arbitres, médecins…) doit lui aussi délivrer un parrainage ce vendredi pour permettre de savoir qui aura les deux parrainages nécessaires à la présence au conseil d’administration, et donc à l’élection du président de la Ligue.