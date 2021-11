Pierre Ménès sous le choc, Aulas l'a écoeuré

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Jean-Michel Aulas a multiplié les interviews pour défendre l’OL, Pierre Ménès n'a pas aimé.

Au micro de Prime Video, le patron de l’Olympique Lyonnais a notamment jugé « incompréhensible » la décision de Ruddy Buquet, qui a définitivement stopper la partie après près de deux heures d’une interminable attente. Ce lundi, les polémiques fusent et Jean-Michel Aulas se retrouve sous le feu des critiques. Après avoir subi le courroux de Daniel Riolo sur l’antenne de RMC, le président de l’OM a été égratigné par Pierre Ménès. Sur son site Pierrot le Foot, l’ex-consultant de Canal + s’est dit « choqué » par les propos tenus par Jean-Michel Aulas dimanche soir.

Aulas est au delà du naufrage ! Buquet dit clairement qu’il a menti ! On a mis la pression sur l’arbitre … il ne savait même pas que le speaker allait annoncer la reprise ! L’affaire est gravissime … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 21, 2021

« Que ce soit dans les gestes bien sûr, mais aussi verbalement. Les insultes dont a été victime Payet sont choquantes. Choquante aussi, l’intervention de Jean-Michel Aulas, qui ne comprend pas que le match n’ait pas repris. Mais inversons le point de vue : imaginons que ce soit Paqueta qui ait pris une bouteille sur la gueule au Vélodrome ! Évidemment, son discours aurait été totalement différent. Et c’est ça le plus insupportable : que tout le monde ne pense qu’à sa gueule, à son club, à ses points » a lancé Pierre Ménès, révolté contre la position de Jean-Michel Aulas.

La LFP pas assez sévère après Nice-OM ?

Le journaliste a par ailleurs attaqué la LFP, pas assez sévère après les incidents du match entre Nice et l’OM selon lui. Ce qui a provoqué de nouveaux débordements en Ligue 1 ces trois derniers mois et cette nouvelle agression d’un joueur par un supporter dimanche à Lyon. « Le problème, c’est que la Ligue a fauté dès les incidents de Nice-Marseille, avec ce match à rejouer et le point de pénalité pour le Gym. Le match aurait dû être donné gagné à l’OM et Nice aurait dû écoper de cinq matchs à huis clos. À force de ne pas avoir de couilles, on en arrive à des situations où des connards se croient tout permis » a pesté Pierre Ménès, qui espère cette fois que les sanctions seront à la hauteur des incidents. La commission de discipline de la LFP se réunit dès ce lundi en urgence pour prendre des premières mesures avant une probable mise en instruction du dossier.