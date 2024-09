Pernod-Ricard reçoit un carton jaune et trahit le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain avait surpris tout son petit monde en annonçant que Ricard, alcool originaire de Marseille, comme nouveau sponsor. Une opération qui a fait parler sur la Canebière. Finalement, tout est rentré dans l’ordre et la boisson s’est retirée.

Ces dernières heures, les supporters de l’Olympique de Marseille ont été dans l’incompréhension. Les amateurs du club de la Canebière ont vu une marque de boisson originaire de la ville, le Pernod Ricard, devenir sponsor du Paris Saint-Germain qui avait d’ailleurs confirmé la nouvelle via un communiqué. Une décision qui a étonné, et même si le siège social de la marque est situé près de Paris, l’origine du Ricard est bel et bien marseillaise. Les fans de l’OM ont appelé à un boycott de la boisson sur les réseaux sociaux après cette annonce. Une collaboration qui a été signée jusqu’en 2028, et qui n’était pas non plus au goût du maire de Marseille, Benoît Payan, ainsi que Lorraine Ricard, petite-fille du créateur de la boisson, qui ont critiqué ce choix de façon publique. Une situation qui ne met pas la marque en valeur, mais face à la pression mise par les supporters de l’OM notamment, Ricard a été contraint de revoir sa position.

Pernod Ricard ne collaborera finalement pas avec le PSG

Face à la tournure qu’ont pris les événements, la marque de pastis n’a eu d’autres choix que d’annuler sa collaboration avec le Paris Saint-Germain. C’est le PDG de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué ce jeudi 5 septembre : «Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui. Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. Pernod Ricard continuera fièrement à revendiquer ses origines et la sincérité des liens qui unissent nos marques à leurs communautés», a-t-il développé. Il s’agit d’une petite victoire pour l’OM face à son rival. Un premier règlement de comptes avant l’affrontement sur le terrain, au Vélodrome, le 27 octobre prochain, qui s’annonce d’ores et déjà bouillant.