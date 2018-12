Paris ne pleure pas, Strasbourg rigole, tout le monde est content

Dans : Ligue 1, PSG, RCSA.

Stade de la Meinau

Strasbourg et PSG : 1 à 1

Buts : Lala (41e sp) pour Strasbourg; Cavani (71e sp) pour le PSG

Trois jours après le nul obtenu à Bordeaux, le Paris Saint-Germain se déplaçait avec un effectif solide, mais toute de même allégé de Neymar, Di Maria et Marquinhos, à Strasbourg, première formation à avoir fait tomber le PSG la saison passée. Et on a longtemps pensé que ce scénario allait se reproduire, puisque juste avant la pause Lala ouvrait le score pour les Alsaciens après un penalty accordé suite à une interminable séance de VAR (1-0, 41e).

En seconde période, Tuchel lançait Mbappé et Alvès, et cela changeait totalement le scénario. Et c'est cette fois le PSG qui obtenait un penalty plus évident, lequel était transformé par Cavani (1-1, 71e), El Matador concrétisant la grosse domination du Paris SG. La fin du match était plus tendue, les joueurs strasbourgeois étant plusieurs fois fautifs, sans que l'arbitre ne se montre trop sévère, tandis que du côté de Paris on essayait d'arracher la victoire, tout en ne prenant pas des risques excessifs. Un énorme frisson parcourait la Meinau puisque Thomasson pensait bien donner la victoire aux siens à l'ultime seconde, mais le but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu (90e+5). Finalement ce score de parité faisait le bonheur de Strasbourg, et pas vraiment le malheur du PSG.