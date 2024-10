OM ‍: Un arbitre se lâche et met un rouge à Benatia

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Ancien officiel devenu instructeur des arbitres de Ligue 1 ces derniers mois, Amaury Delerue n’a pas apprécié la sortie médiatique de Mehdi Benatia lors du dernier Olympico, estimant que cela remet en cause l'arbitrage en général.

Ces dernières semaines, de nombreuses polémiques liées à l’arbitrage ont marqué les rencontres de Ligue 1. Durant l’Olympico entre l’OL et l’OM (2-3) le 22 septembre dernier, Leonardo Balerdi avait été exclu pour deux cartons jaunes après moins de cinq minutes, ce qui avait profondément agacé Mehdi Benatia, qui était descendu pour venir se plaindre de façon trop véhémente auprès de Benoît Bastien : «Regardez les épisodes. Moi, je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde», avait-il notamment affirmé après la rencontre au micro de DAZN. Résultat, la LFP l’a suspendu pour six rencontres dont trois ferme pour des propos jugés trop sévères envers le corps arbitral et notamment sa sortie en fin de rencontre où il laissait entendre que les dés étaient pipés à l'avance. Invité de l’Intégrale Foot sur RMC, Amaury Delerue a estimé que ce genre de propos ne rendent pas service aux arbitres, qui sont déjà assez souvent pointés du doigt.

Delerue dénonce les dégâts dont sont victimes les arbitres

Arbitrage: Delerue dénonce "les dégâts" de sorties médiatiques "comme celle de Benatia" https://t.co/iKqvPuOeJs pic.twitter.com/tpmkBag4KA — SOCCERTIME (@SoccertimeNew) October 13, 2024

Le nouveau manager-instructeur, qui a une grosse expérience de la Ligue 1 puisqu’il a dirigé 172 matchs dans l’élite du football hexagonal en 2012 et 2022, a fustigé le comportement de Mehdi Benatia, estimant que celui-ci sous-estime les dégâts et les répercussions que tout cela peut avoir sur les principaux intéressés : «D'un point de vue général, ces sorties font énormément de mal aux hommes qui sont derrière les arbitres, à partir du moment où on attaque la probité et l'honnêteté des hommes. Vous faites des dégâts mais vous en faites également dans le foot amateur. Une sortie médiatique comme celle de Mehdi Benatia encourage beaucoup trop de passages à l’acte. Nous n’avons rien à cacher, nous sommes ouverts à la discussion. Critiquez nos décisions si vous le voulez, parlons football, parlons technique d’arbitrage, mais n’attaquons pas les hommes et les femmes derrière les sifflets », a affirmé Amaury Delerue. Avec la sanction infligée au dirigeant marocain de l’OM, pas certain que le message soit passé, puisque c'est Aziz Mody Mogne, le coordinateur sportif du club provençal, qui a été suspendu pour avoir attaqué les arbitres lors du match contre Angers.