OM-PSG sauvé, DAZN a eu peur du fiasco

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le Stade Vélodrome en partie vide contre le PSG, c'était la grande crainte de DAZN pour la diffusion de son premier classique. La LFP n'a pas poussé le bouchon aussi loin.

Il reste encore trois matchs à disputer en Ligue 1 avant qu’ils ne s’affrontent, mais l’OM et le PSG ont déjà noté le rendez-vous du 27 octobre prochain au Stade Vélodrome. Ce sera incontestablement le gros choc de ce début de saison et si Roberto De Zerbi a annoncé que son équipe ne pouvait clairement pas annoncer qu’elle jouait le titre de champion de France après une reconstruction totale cet été, les supporters vont eux croire qu’ils sont au moins capables de faire tomber le Paris SG sur un match. Pour cela, l’appui d’un Stade Vélodrome en fusion est nécessaire, mais les craintes étaient grandes cette semaine de voir l’OM être privé de ce soutien.

Un OM-PSG devant des tribunes vides ?

Car contre Nice, à l’occasion de l’anniversaire des Ultras et des MTP, les fumigènes et feux d’artifice étaient de sortie, ce qui a donné un splendide spectacle pyrotechnique, bien évidemment interdit. La crainte était tout de même de voir la commission de discipline frapper fort contre les virages du Vélodrome, étant donné à quel point les fumigènes ont été nombreux. L’OM craignait même un huis clos partiel ou total du Vélodrome sur un ou deux matchs. Cela aurait eu le don de laisser des tribunes vides non seulement contre Angers le 4 octobre, mais aussi contre le PSG le 27 octobre, après la trêve internationale.

🤩 Ne manquez pas l'occasion d'assister au Classico !



Devenez Membre dès maintenant et bénéficiez d'une priorité billetterie pour #OMPSG ! Mettez toutes les chances de votre côté pour vivre ce que les autres verront ! 🔥



🌟 48h de priorité billetterie à partir du 1er Octobre ! — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2024

Il n’en sera donc rien, puisque la commission de discipline a infligé la fermeture de l’espace dédié à chacun des deux groupes de supporters uniquement. Cela fera un beau vide dans les tribunes contre le SCO, mais le reste de la sanction se limite au sursis en ce qui concerne le Commando Ultras 84. Si cette sanction rentre dans le barème prévu à cet effet, il se murmure bien évidemment que le but n’était pas de faire du choc de cette première partie de saison de Ligue 1 un spectacle un peu faussé dans les tribunes avec des virages dégarnis alors que le Vélodrome est plein à la gorge à chaque rencontre.

C’était aussi une question délicate par rapport à DAZN, qui peine à convaincre les abonnés pour ses débuts, et a besoin de matchs importants et spectaculaires pour convaincre les hésitants de faire le grand saut et de s’abonner. Le diffuseur appréciera donc cet effort alors que la lutte contre le piratage s’intensifie et que le récent match entre l’OL et l’OM a montré que les chocs de Ligue 1 pouvaient encore réserver de beaux matchs et des surprises mettent en valeur notre championnat.