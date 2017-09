OM-PSG : Habib Beye n'a pas pris le melon depuis son clash avec Paul Le Guen

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Personne ne l'a oublié, après la déroute de l'OM la saison passée au Vélodrome contre le PSG, Habib Beye et Paul Le Guen s'étaient pris la tête en direct sur l'antenne de Canal+, et cela avait continué le lendemain lors d'un debriefing sur C+ Sport. Depuis, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a pris du galon sur la chaîne cryptée, devant l'un des consultants les plus écoutés de Canal+.

Ce samedi, s'exprimant dans L'Equipe, Habib Beye revient sur son clash avec Paul Le Guen et affirme ne pas avoir voulu surfer sur la notoriété engendrée par cette dispute à l'antenne. « Ce n'était pas un clash, juste une explication animée. Avoir pris une autre dimension par rapport à un débat de ce type ne me gêne pas... Il a apporté ses idées, j'ai développé les miennes, point. Comme c'était la première discussion très animée et passionnée de ma part au CFC, elle a peut-être marqué les gens. Mais je n'ai pas de rancœur, d'animosité envers Paul. Ce type d'échange existe dans tous les métiers. On en a fait beaucoup parce que c'était un OM-PSG, avec l'audience que cela entraîne, mais c'était une simple opposition entre la vision d'un joueur et celle d'un entraîneur. Mais je ne voulais pas faire de buzz autour de ça. J'aurais pu m'en servir pour me faire de la pub, être davantage exposé ou gagner des followers sur Twitter... Mais non, j'ai même refusé de répondre aux sollicitations médiatiques pour éviter que cela prenne davantage d'ampleur », précise, dans le quotidien sportif, Habib Beye, lequel admet qu'il a le désir de revenir concrètement dans le milieu de football à travers un poste d'entraîneur. La filière Canal+ et banc de touche devrait donc encore fonctionner...