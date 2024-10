OM-PSG ‍: Conscient d'avoir tout gâché, il fait un aveu glaçant

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir lors du Classique entre l'OM et le PSG, la décision de François Letexier d'exclure directement Amine Harit a fait débat et gâché le spectacle. Cependant, l'arbitre français assume pleinement sa décision.

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'OM dimanche soir lors du Classique de Ligue 1. Le club de la capitale, supérieur dans tous les compartiments du jeu, a en plus pu profiter de l'expulsion d'Amine Harit en début de rencontre. Une expulsion qui a longtemps fait débat. Car si le Marocain ne fait pas exprès de percuter Marquinhos, la trace de crampon laissée sur le sternum du Brésilien avait de quoi faire réagir François Letexier. Au sortir de la rencontre au Stade Vélodrome, l'arbitre français s'est justifié sur DAZN, assumant son choix bien que conscient que le spectacle ait pu être gâché entre les deux formations.

François Letexier assume tout malgré le traumatisme vécu à Marseille lors du Classique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Et cet aveu, il l'a refait à Florent Gautreau, alors que ce dernier était dans l'avion du retour vers Paris, tout comme l'arbitre du match OM-PSG, comme l'explique ces dernières heures le journaliste pour RMC : « Il est bien conscient de tout ce qu’il s’est passé, ce n’est pas très simple de trouver le sommeil. Mais il maintient et assume totalement sa décision, même s’il m’a dit une phrase très intéressante. Il m’a dit : 'Je sais très bien que j’ai gâché le spectacle'. Je ne regrette rien mais je sais que, de fait, factuellement, j’ai gâché le spectacle. Et je le crois sincère ». Reste à savoir désormais si la commission de discipline sera indulgente ou non avec Amine Harit, surtout après une exclusion directe. C'est en tout cas une bien mauvaise nouvelle pour un OM qui a perdu bien plus qu'un Classique face au Paris Saint-Germain. Une réaction est vivement attendue dès dimanche soir prochain sur la pelouse du FC Nantes en Ligue 1.