OM-PSG : Ce joueur du PSG qui appelle l’OM pour signer là-bas

Cela devient rare ces derniers temps en raison de la différence de moyens entre les deux équipes, mais passer du PSG à l’OM, et inversement, était loin d’être impensable dans les années 2000. Plusieurs joueurs ont connu cela, avec toujours des adaptations délicates, et cela ne s’est pas toujours arrangé avec le temps. En revanche, il y a un joueur qui a réussi à s’imposer dans les deux clubs et à se faire apprécier pareillement dans les deux camps, il s’agit de Lorik Cana. L’Albanais, qui a arrêté sa carrière en 2016 pour des raisons de santé, est revenu sur son passage en France dans les colonnes de L’Equipe, et notamment comment il a quitté Paris pour Marseille.

« Le PSG m'a permis d'éclore, d'effectuer mes premiers pas professionnels et de me faire connaître. C'est aussi avec lui que j'ai gagné mon premier trophée, la Coupe de France (2004), contre Châteauroux. ? C'est moi qui ai appelé pour dire que, si le club avait besoin de moi, j'étais disposé. À l'été 2005, j'avais le sentiment que je pouvais prendre une nouvelle envergure à l'OM. À Paris, j'avais envie de tout conquérir, mais j'ai senti qu'on n'allait pas me donner la juste récompense que j'aurais méritée après les deux saisons que je venais de réaliser (en 2003-2004 et 2004-2005, il a joué 76 matches pour le PSG, dont six de Ligue des champions). J'avais vingt-deux ans, je ne voulais pas filer à l'étranger et en France, à part Paris, je ne me voyais qu'à Marseille », a prévenu celui qui a permis à l’OM de se stabiliser en haut du tableau, mais a quitté le club provençal juste avant que celui-ci ne devienne champion de France.