OM-OL ‍: Lyon renvoyé à Marseille, le foot français n’a honte de rien

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Un mois et demi après l’agression de son bus dans les rues de Marseille, l’OL va devoir retourner dans la cité phocéenne pour jouer le match de la 10e journée de Ligue 1 contre l’OM au Vélodrome.

Le 29 octobre dernier, le match prévu entre l’OL et l’OM au Vélodrome pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 était reporté en raison de l’attaque du bus lyonnais dans les rues de Marseille à 1h30 du coup d’envoi. Après deux semaines de débats enflammés, la LFP a donné le match à rejouer au Vélodrome avec du public le 6 décembre prochain. L’instance estime que l’incident s’étant produit dans les rues de Marseille et non dans le stade, l’OM ne peut être sanctionné et le match est simplement à rejouer dans les mêmes conditions.

La Ligue de Football Professionnel affirme que la Préfecture lui a donné des garanties de sécurité nécessaires pour la protection du bus lyonnais et que par conséquent, le match peut se jouer à Marseille. Dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi, on apprend que le club de John Textor n'a pas du tout l’intention de se déplacer à Marseille et envisage de porter l’affaire devant le CNOSF. Ce qui est assez compréhensible aux yeux d’Olivier Brossard, lequel a donné son avis sur cette affaire au micro de la Chaîne L’Equipe.

OM-OL au Vélodrome le 6 décembre, Lyon ne viendra pas ! https://t.co/48fKXckq8e — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2023

« La France a eu la honte en mondovision et au final on dit à Lyon que rien ne change. On recommence, vous allez rejouer au même endroit. L’OL s’est littéralement fait casser la gueule et on leur demande de retourner exactement à la même place avec un stade plein. Je trouve ça complètement fou, qu’est-ce qu’il faut pour faire bouger les choses ? Il aurait fallu que Fabio Grosso perde son œil ? » s’interroge le journaliste de France Football dans l’émission L’Equipe de Greg, avant de poursuivre.

Un match délocalisé loin de Marseille, la meilleure solution ?

« Je ne suis pas pour que Marseille perde des points mais je suis plutôt pour rejouer ce match ailleurs. Il faut une prise de conscience, il faut que ça bouge ! Il doit y avoir une décision forte, elle sera forcément injuste mais elle obligerait tout le monde à réfléchir et à mieux organiser les matchs. Ce qui me gêne c’est aussi de savoir à quel point le fait que ce soit un OM-OL un gros match en prime time a influencé les décisions de la Ligue » estime Olivier Brossard, qui aurait été favorable à un report du match dans un stade neutre. Mais cette décision reviendrait à pénaliser l’OM, ce qui ne peut pas être légalement le cas dans l’esprit de la LFP puisque les incidents ne se sont pas produits dans l’enceinte du Vélodrome, là où le club peut être tenu responsable d’éventuels incidents.