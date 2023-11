OM-OL au Vélodrome le 6 décembre, Lyon ne viendra pas ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La décision de la LFP de maintenir le match à jouer entre l'OM et l'OL au Stade Vélodrome avec des spectateurs le 6 décembre prochain, fait hurler le club lyonnais, qui ne compte pas venir jouer dans ces conditions.

Le match de Ligue 1 entre l’OM et l’OL du 29 octobre dernier, annulé en raison de l’agression subie par la délégation lyonnaise sur la route du Vélodrome et la blessure sérieuse de Fabio Grosso, doit avoir lieu le mercredi 6 décembre au soir, dans un stade marseillais autorisé à être garni comme si de rien n’était. Un match simplement repoussé, sans aucune mesure particulière si ce n’est que le déplacement des supporters lyonnais sera probablement interdit pour que les autorités se concentrent encore plus sur l’arrivée du bus de l’OL.

Aucune erreur constatée, l'OL ne comprend pas

Une mesure totalement insuffisante pour le club rhodanien, qui a annoncé dans la foulée de la décision son intention de faire appel. L’OL l’assure, il ne désire pas une sanction sportive contre l’OM, mais les évènements vécus ont choqué le groupe et le staff technique, et il est impossible de faire comme si de rien n’était. Le fait que la Préfète des Bouches-du-Rhône assure que tout avait été bien fait dans la protection policière déconcerte le club lyonnais, qui estime qu’absolument rien n’empêche les mêmes évènements de se reproduire le 6 décembre prochain.

🚨 L’OL annonce faire appel de la décision de la commission de discipline suite à l'attaque de nos joueurs et supporters lors de #OMOL



En conséquence, l’OL ne compte à l’heure actuelle pas aller au Stade Vélodrome puisque ni la Ligue ni les autorités ne reconnaissent la moindre erreur dans ces évènements. John Textor réclame ainsi un match qui se déroulerait à Marseille mais à huis clos, ce qui ne garantit pas forcément un parcours du bus tranquille, ou un match sur terrain neutre pour assurer la sécurité de tout le monde. La commission d’appel devra désormais trancher, et a quelques semaines pour le faire. Ce match prévu au Vélodrome et bien sûr à guichets fermés risque en tout cas de continuer à faire parler car aucune issue ne risque de convenir aux deux clubs. De son côté, l’OM assure qu’il n’y est pour rien dans ces incidents, mettant même en doute mercredi soir que les auteurs du caillassage étaient des supporters du club provençal.