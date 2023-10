OM-OL ‍: Grosso très mal en point, John Textor en furie ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Prévu ce dimanche soir, l’Olympico entre Marseille et Lyon ne se jouera finalement pas à cause du caillassage du bus de la délégation lyonnaise, qui a notamment causé la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso à la tête. Cette décision de reporter la rencontre a été prise par la Ligue et les autorités locales, mais pas par les membres de l’OL comme l’arbitre François Letexier a pu le dire en conférence de presse. En effet, quelques minutes après la décision, John Textor s’est présenté devant les caméras d'Amazon Prime Vidéo pour expliquer sa version des faits.

« Notre équipe voulait jouer »

🗣️ John Textor : "Je ne sais pas qui a pris la décision. (…) On voulait jouer au football. Nous sommes en colère."#OMOL pic.twitter.com/hKkik2vpIF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 29, 2023

« Très rapidement après ce qui est arrivé, la Ligue nous a fait savoir qu'il fallait parler à l'équipe et qu'on allait prendre une décision indépendamment de ce qu'on allait demander. Notre équipe voulait jouer, on a dit qu'on était prêt à jouer, je suis très fier du coach. C'était très émouvant. On a vu du sang sortir de sa tête. Il n'était pas vraiment lucide, parce qu'il a reçu des éclats aussi. La décision est indépendante de notre volonté. C'est important parce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'extérieur du stade. Ce sont des scènes choquantes. Il avait une grosse blessure. J'ai essayé d'avoir une discussion avec lui pour voir comment il allait. Ce n'est pas comme ça que le foot doit se jouer. Je ne sais pas si c'est la décision de l'arbitre, je ne sais pas qui a pris la décision. La dernière fois que j'ai vu Fabio il attendait un avis médical il n'arrivait pas à tenir une conversation. Il a reçu des éclats de verre, il n'y avait pas que la pierre. Je suis très en colère. Notre coach avait challengé notre équipe pour être prête. Nos fans voulaient voir ce match jouer. Il n'y a rien de pire que ce qui s'est passé là », a détaillé le propriétaire du club lyonnais, qui regrette donc que cet Olympico n’ait pas eu lieu comme prévu malgré les violents incidents qui se sont déroulés autour du Stade Vélodrome…