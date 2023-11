OM-OL aura lieu le 6 décembre 2023

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans l’attente de l’officialisation de la nouvelle, RMC annonce que le match entre l’OM et l’OL a été placé au mercredi 6 décembre. La commission des compétitions aurait tranché rapidement en ce sens, sans pour le moment dévoiler le lieu du match ou les conditions d’accueil. C’est dans un premier temps uniquement la date qui est dévoilée, avant de se laisser parfois plusieurs jours pour trancher sur la façon dont la rencontre pourra se dérouler. En tout cas les deux Olympiques sont fixés et vont profiter de cette semaine sans match au début du mois prochain pour s’affronter.

🚨 Marseille-Lyon sera bien rejoué le 6 décembre prochain, décision prise ce matin par la commission des compétitions de la LFP. En revanche les modalités d'organisation de la rencontre sont mises en délibérées et définies ultérieurement. @RMCsport #RMCLive #OMOL — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) November 2, 2023

« En application de l’article 544 des règlements, de reconnaitre que des circonstances exceptionnelles étaient à l’origine du refus de l’Olympique Lyonnais de jouer la rencontre Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais ce dimanche soir, et par conséquent de faire jouer ce match le mercredi 6 décembre prochain, première date disponible au regard du calendrier des deux équipes », a fait savoir la LFP, qui a confirmé que le lieu et les modalités du match seraient déterminés plus tard.