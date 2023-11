OM ‍: Des hooligans à Marseille, Gattuso veut une guerre

Suite au report du match entre l'OM et l'OL, la question du hooliganisme a été réouverte en France. Gennaro Gattuso s'est exprimé sur le sujet en demandant des mesures drastiques, comme celles effectuées en Angleterre pour annihiler le mouvement.

Le premier olympico de la saison va donc finalement se jouer le 6 décembre. Un report d'un mois pour un match de Ligue 1 polémique, avant même le coup de sifflet. Fabio Grosso et les joueurs lyonnais ont été agressés par des supporters, présumés marseillais. Cette agression, violente, a été le théâtre de la réouverture du débat sur le hooliganisme, qui est un mouvement de vandalisme, très violent, qui a notamment fortement sévi en Angleterre dans les années 1980/90. Des lois ont été créées pour éradiquer le problème, comme l'interdiction de stade à vie, la suppression du passeport avant un match international mais aussi le renforcement de la sécurité dans les stades et de la répression ferme de la part des forces de l'ordre. Certains hooligans sont même placés sur écoute pour démanteler les groupes. Des parcages entiers fermés et enfin, des peines de prison. Gennaro Gattuso milite pour que de telles mesures s'appliquent également en France.

Gattuso veut copier le modèle anglais pour éradiquer les hooligans

« On ne le voit pas qu'en France. On a vu que les lois en Angleterre ont calmé les hooligans alors pourquoi il n'y a pas de lois ailleurs. Il faudrait en instaurer ici, en Italie, en Allemagne, là où il y a beaucoup de supporters, au lieu d'attendre qu'il y ait des incidents » a expliqué l'entraîneur de l'OM au sujet des débordements autour du football, en conférence de presse. Depuis 2007, un fichier national des interdits de stade (FNIS) a été mis en place, permettant de connaître l'identité, le domicile, le portrait et d'autres informations sur les supporters les plus problématiques de France. Certains groupes de fans ont par exemple été dissous comme au Paris Saint-Germain suite à de nombreux incidents graves dans les années 2000. Une loi datant de février 2006 inflige une interdiction de stade pour une durée de deux années contre les supporters violents, en fonction des récidives. Mais vraisemblablement, ces mesures ne sont pas suffisantes et Gattuso exige des lois plus fermes comme en Angleterre, avec une tolérance zéro pour le hooliganisme et une culture de la sécurité beaucoup plus ancrée dans les championnats.