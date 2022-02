OM - Angers : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Trois jours seulement après sa cruelle défaite contre l’OL sur la pelouse du Groupama Stadium, l’Olympique de Marseille va tenter de se racheter devant ses supporters face au SCO Angers.

Quelle heure pour regarder OM - Angers ?

Ce week-end, le club phocéen aura la chance d’ouvrir la 23e journée de Ligue 1. Puisque sa rencontre face au SCO se disputera ce vendredi 4 février à 21 heures au Stade Vélodrome. Une enceinte qui fera d’ailleurs le plein, puisque le gouvernement a décidé de stopper les jauges. Ce OM-SCO sera arbitré par Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre OM - Angers ?

Ce match entre Marseille et Angers sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer seront aux commentaires, alors que David Astorga sera en bord terrain. La présentation de ce premier match de championnat du week-end sera effectuée par Thibault Le Rol et Ludovic Giuly.

Les compos probables de OM - Angers :

Pour se racheter après sa défaite à Lyon mardi, l’OM disposera d’un groupe presque au complet. Vu qu’à part Gueye, Dieng (CAN) et De la Fuente (convalescent), Jorge Sampaoli aura toutes ses forces vives, sachant que Gerson effectue son retour. Avec cet effectif-là, Marseille aura pour but de l’emporter à domicile contre Angers pour repartir de l’avant et mettre la pression sur ses concurrents dans la course au podium.

👥 #OMSCO



La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Under, Payet, Gerson.

Dans le dur depuis quelques semaines, le SCO vient de perdre contre l’ASSE, la lanterne rouge du championnat. Pour vite passer à autre chose, l’équipe de Gérald Baticle va donc tenter de faire un bon résultat au Vélodrome vendredi. Mais pour cela, le SCO sera privé de quelques joueurs, comme Cho.

La compo probable d’Angers : Petkovic - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Bentaleb, Mangani, Fulgini, Capelle - Ninga, Boufal.