OL : Paqueta plus fort que Gerson, l'OM s'étouffe

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Zappé par les Trophées UNFP, Lucas Paqueta peut se consoler avec le titre honorifique de meilleur étranger de Ligue 1.

Via son site internet et ses réseaux sociaux, la LFP a organisé un vote auprès des suiveurs de la Ligue 1 afin d’élire la meilleure recrue ou encore le meilleur étranger de la saison. Pour une majorité de plus de 20.000 votants, c’est Lucas Paqueta qui a été le meilleur étranger de la saison 2021-2022 en Ligue 1. Excellent lors de la première partie de saison avec l’Olympique Lyonnais, l’international brésilien a connu une année civile 2022 beaucoup plus compliquée. Le départ de Juninho l’a affecté et l’aventure a tourné au vinaigre avec l’OL au point que Lucas Paqueta se retrouve aujourd’hui sur la liste des indésirables, que Jean-Michel Aulas souhaite vendre pour plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts. Sur les réseaux sociaux, cette élection de Lucas Paqueta a en tout cas créé le buzz et les supporters de l'Olympique de Marseille, pour qui Gerson méritait ce titre, n’ont pas manqué de souligner ce qu’ils considèrent comme une injustice.

Les supporters de l'OM votent Gerson

🌎 @LucasPaqueta97 est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 de la saison !



Vous avez été plus de 20 000 à participer, merci à tous 🤝 pic.twitter.com/FC3VViH5m4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 13, 2022

« Gerson a un Paqueta dans chaque jambe » écrit par exemple Titi (c’est toi le boss), l’un des Twittos les plus populaires de Marseille, celui qui accueille chaque recrue à l’aéroport en période de mercato. De nombreux followers étaient sur la même longueur d’onde ce lundi après l’élection de Lucas Paqueta au profit de Gerson. « Vivement que Gerson joue en Ligue 1 » ironise un supporter de l’OM. D’autres embrayent. « Je jure que Gerson a fait une meilleure saison que lui et ça dans tous les domaines. Statistiquement, défensivement, offensivement, mentalement bref », « La saison de Gerson le broit les yeux fermés », « Gerson Majer Fofana dont du patin à glace ? » ou encore « Dommage que Gerson soit né à Boulogne sur Mer il aurait pu postuler » ont ironisé les supporters de l’Olympique de Marseille, comblés par la saison excellente de Gerson et qui considèrent évidemment que le meilleur étranger de la saison en Ligue 1 est le numéro 8 de l’OM.